Finiš sezone je poznat po timovima kojima nešto treba. Jedni jure titulu, drugi Evropu, treći opstanak... A ima i onih kojima ne treba ništa i koji ostatak sezone koriste kao pripremu za sledeću.

Česterfild i Njuport spadaju u ovu drugu grupu. Sastaju se u odloženom susretu 41. kola četvrte engleske lige, no njihov dvoboj neće imati nikakav uticaj na ambicije klubova jer je već sve rešeno. Česterfild je ispao, Njuport ušuškan na sredini tabele i to je otprilike to. Zato treba očekivati meč za dušu navijača i mnogo golova!

Njuport je favorit zbog same činjenice da opstaje u ligi. Da je malo ranije tempirao formu, gost bi mogao da se bori i za plej-of. Ovako će morati da se zadovolji zlatnom sredinom.

Njuport je prošli susret sa Česterfildom dobio sa 4:1. Bilo je to 26. avgusta. Nešto slično očekujemo i ovog puta. Česterfild je u seriji od četiri poraza, nije upisao pobedu više od mesec dana, igrači ove ekipe su potpuno indisponirani i sve ukazuje na laku i efikasnu dvojku, iako ni Njuport ne briljira na strani. Verujemo da će ovde presuditi kvalitet gostiju.

Da bi trebalo da vidimo mnogo golova svedoče i brojke. Česterfild je primio bar jedan gol na 15 prethodnih utakmica, Njuport prosečno prima 1,63 gola u gostima, Česterfild sveukupno 1,87, a najmanje je dvaput vadio loptu iz mreže na četiri od šest poslednjih mečeva. Tip 3+ prolazio je na pet od šest proteklih duela Česterfilda kod kuće.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 20:45 2165 ENG 4 Chesterfield - Newport kmb X2&2+ (-) 1,80 Ukupna kvota 1,80

ENGLESKA 4 - 41. KOLO (ZAOSTALI MEČ)

Utorak

20.45: (2,65) Česterfild (3,20) Njuport (2,55)

