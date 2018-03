Možda i najveći slovenački fudbaler svih vremena, a sada pri čovek aktuelnog šampiona Maribora Zlatko Zahović drastično je kažnjen nakon "izleta" na nedavnoj konferenciji za štampu.

Nekadašnji napadač Partizana, koji je minulog vikenda napravio skandal vređajući sasvim neprimereno novinara ljubljanske Ekipe24 nakon poraza od Krškog, dobio je potpuno isključenje iz slovenačkog fudbala na šest meseci, odlučila je Disciplinska komisija SNL.

A to znači da neće moći da predvodi svoj klub do septembra, što ujedno znači i da će preskočiti prvi deo naredne sezone. Biće to veliki udarac za Vijoličaste pošto je Zahović alfa i omega kluba koji je u više navrata predstavljao slovenački fudbal i u Ligi šampiona.

Foto: Action Images