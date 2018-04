Remi Juventusa sa Krotoneom i pobede Napolija i Rome trebalo je da budu udarne vesti iz italijanskog fudbala, ali je čudesna utakmica u Firenci zasenila sve. Vatromet golova na stadionu „Artemio Franki“ obeželio je vanredno 33. kolo u Seriji A, kako zbog igre i rezultata (4:3 u korist Rimljana), tako i usled dva crvena kartona u ranoj fazi meča, spektakularnih golova i povratka Nebeskoplavih iz mrtvih.

Naelektrisana atmosfera zahvatila je sve u Firenci, što se najbolje moglo primetiti po okončanju susreta kad su se u klinču našli šef struke domaćeg tima Stefano Pioli i prvotimac Lacija, Sergej Milinković Savić.

Kamere su uhvatile Sergeja kako se pozdravlja sa sunarodnikom Nikolom Milenkovićem, potom čestita na trijumfu saigraču Ramosu, te nema dokaza šta je još uradio, ali je očito da se njegove gestikulacije nisu dopale Pioliju, koji je posle pet minuta nadoknade došao do centra igrališta i u ne baš prijatnom razgovoru stavio do znanja bivšem fudbaleru Vojvodine i Genta da ne sme da se ponaša na način na koji je to činio.

„Lepo je kad se slavi pobeda, ali Sergej je to morao da radi ispod sektora namejenog gostujućim navijačima, a ne da ismeva naše. Rekao sam mu to i tako smo razjasnili tu situaciju. Sa Simoneom Inzagijem sam se podzravio, naš odnos je uvek bio dobar i takav će biti ubuduće“, predočio je Stefano Pioli, koji je bio prvi trener Sergeju u Seriji A, u vreme kad je naš reprezentativac - baš umesto Fjorentine - izabrao da se preseli na Olimpiko.

Što se utakmice tiče, Viola je imala lepu prednost (2:0 i 3:2), ali ne i znanje da je sačuva. Možda je na to uticala arbitraža Damata.

„Bilo je to veče grešaka. Naših, ali ne samo naših. Generlano, težak meč za suđenje u nervoznoj utakmici, međutim, pojedine odluke imale su odlučujući značaj za ishod“.

Fjorentina je u tri dana (prethodno remizirala sa SPAL-om) propustila priliku da se primakne Milanu i aktivnije uključi u borbu za plasman u Ligu Evrope.

„Pretrpeli smo težak poraz, ali sad moramo da pokažemo da smo pravi tim. U prvom delui smo imali problema da povežemo redove. U drugom je bilo daleko bolje, ali smo morali da obratimo više pažnje pre četivrtog gola Lavija. Napravili smo mnogo grešaka. Trebalo je da budemo kompaktniji u prvih 45 minuta“, dopunio je Stefano Pioli.