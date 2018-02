Zamka za lidera

Kiks Vigana koji je izgubio od Blekpula kod kuće u utorak „izbacio“ je Šruzberi na prvo mesto Engleske 3 i tako ga učinio najozbiljnijim kandidatom za plasman u Čempionšip. Podsetimo, prve dve ekipe idu direktno u Englesku 2, a timovi od 3. do 6. mesta igraju baraž.

Međutim, tim sa stadiona Montgomeri imaće veoma težak zadatak da ovog vikenda odbrani prvu poziciju – Vigan (s utakmicom manje) i Blekburn (s utakmicom više) dišu mu za vrat s bodom zaostatka, a u goste mu dolazi Roteram, ekipa koja je poslednja dva meseca u „ludačkoj“ formi – 12 utakmica zaredom nisu izgubili, a za to vreme ostvarili su devet pobeda i samo tri remija. To ih je dovelo na četvrto mesto, sa vrlo dobrim šansama da igraju baraž, a ako ovako nastave, ko zna, možda će doći i do direktne promocije.

Daleko od toga da je Šruzberi u lošoj formi, u poslednjih pet mečeva ima četiri trijumfa, a kiks se dogodio na prošlom domaćinstvu kada ih je Plimut savladao kao gost.

Dakle, dva tima puna samopouzdanja jedan naspram drugog, pa je samim tim možda najbolje zaobići tipovanje na konačan ishod. GG i 2-3 gola mnogo su bolje opcije.

ENGLESKA 3 - 34. KOLO:

SUBOTA

NEDELJA

PONEDELJAK

TABELA



(FOTO: Action Images)