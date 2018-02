Zanimljiva istorija Premijer lige: Sećate li se poslednjeg sveengleskog tima?

Vila Park

Tačno je: čim dođe ponuda iz Premijer lige svaki klub iz kontintentalnog dela Evrope momentalno će dići cenu. I da, tačno je: uradiće to ponajviše zato što zna da bi zainteresovanog kupca bilo koji drugi engleski klub odrao bar duplo više. Englezi jednostavno imaju naviku da precenjuju sopstvene fudbalere. Paradoksalno, najviše štete zbog takvog stava trpe baš - engleski fudbaleri.

Nije naime problem što Mančester junajted ponajviše zavisi od Davida De Hee ili Nemanje Matića, ni to što u Sitiju vodu nose Kevin de Brujne i Leroj Sane, u Čelsiju Eden Azar i Vilijan, u Liverpulu Mohamed Salah, Sadio Mane i Roberto Firmino i tako redom. Problem je na desetine tek prosečnih premijerligaških igrača koji zauzimaju mesto domaćim “produktima“. I dok Premijer lige sama po sebi time može samo da dobije, engleski fudbalski analitičari već godinama se pitaju nije li baš ta opsesija strancima uzrok reprezentativnih posrtanja gordog Albiona na velikim takmičenjima?

Tema za dublju diskusiju, ali danas se ona ponovo povela. Ovo je to doba godine. Jer baš na današnji dan pre tačno 19 godina poslednji put smo mogli da gledamo sveengleski tim u Premijer ligi. Dakle, 27. februar 1999, Aston Vila je ugostila ljutog lokalnog rivala Koventri, koji je dve godine kasnije ispao iz elitnog društva i sa sobom povukao i taj rivalitet između dva kluba.

Na klupi Aston Vile sedi Džon Gregori, stručnjak koji je u to vreme obećavao, čak su ga pominjali i kao budućeg selektora Engleske. Na terenu: Majkl Ouks, Alan Rajt, Garet Sautgejt, Stiv Votson, Rikardo Šimeka, Ijan Tejlor, Pol Merson, Sajmon Grejson, Li Hendri, Dion Dablin, Džulijan Džoakim. Izmene: Geret Beri, Sten Kolimor, Mark Drejper.

Rezultat? Debakl Vile, Koventri je slavio sa 4:1.

Nikada posle toga nijedan tim nije odigrao premijerligašku utakmicu sa sve Englezima na terenu. Midlzbro je bio baš blizu maja 2006. kada je udario na Fulam. Stiv Meklaren je vodio ekipu na pretposlednjoj utakmici pre no što će postati selektor. U 18 igrača na koje je računao, čak 15 su bili igrači ponikli u klubu. Međutim, bio je tu i Džejms Morison, koji je u mlađim selekcijama igrao za Englesku, ali je potom izabrao Škotsku, te se i on - ako ćemo da držimo do detalja - računa kao stranac. Pritom, taj se meč igrao u nedelji pred finale Kupa Uefa protiv Sevilje, pa je Meklaren poštedeo nosioce igre, Jakubua Ajegbenija, Gaisku Mendijetu, Džimija Flojda Haselbanka, Džorda Boatenga i Marka Švarcera.

Gregori je tako ostao poslednji. Iako mu taj fudbalski patriotizam nije doneo veliku karijeru u Premijer ligi. Posle Vile, radio je još u Derbiju i Kvins Park Rendžersu, a onda avantura po Izraelu, Kazahstanu, sada Čenajinu u Indiji.

Ako ništa drugo, setiće ga se zemljaci svakog 27. februara. Jer više je nego jasno: potrajaće taj rekord još dugo.

Foto: Action Images