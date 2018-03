Fudbaleri Vulverhemptona opet slave

Ako se neko uopšte pitao zašto je Vulverhempton lider Čempionšipa i najbolja ekipa među engleskim drugoligašima ove sezone, večeras je valjda dobio odgovor.

Vukovi su uspeli da slave kao gosti na Riversajdu protiv jako dobrog tima Midlzbroa sa 2:1 i to sa dva igrača manje posle isključenja koja su ih zadesila u drugom poluvremenu. Ovim trijumfom fudbaleri Nuna Espirita Santa su verovatno i zapečatili direktan plasman u Premijer ligu pošto sedam kola pre kraja imaju 13 bodova prednosti od trećeplasiranog Fulama i pravo čudo treba da se desi pa da ostanu bez promocije u društvo najboljih na kraju.

Vulvsi su čitav posao završili za samo pet minuta u prvom poluvremenu, kada su Elder Kosta i Ivan Kavaleiro doneli prednost gostima od 2:0. Napravili su lideri sami sebi problem u nastavku kada su ostali prvo bez Rubena Nevesa u 56, zatim i bez Meta Doertija u 71. minutu (obojica su dobili druge žute kartone), ali su se sjajno branili u zavšnici meča kada je Boro navaljivao.

Domaćem timu je brojčana prednost pomogla da stigne samo do počasnog gola i to u trećem minutu nadoknade preko najboljeg strelca, sjajnog Patrika Bamforda, ali to nije ugrozilo trijumf Vukova. Istovremeno, Midlzbro je izgubio na svom terenu posle četiri vezane pobede, ali se puleni Tonija Pjulisa i dalje drže na šestom mestu koje donosi plasman u plej-of.

ENGLESKA 2 - 39. kolo

Petak

Milvol - Notingem Forest 2:0 (2:0)

/Vilijams 1, Gregori 33/

Barnsli - Bristol 2:2 (1:1)

/Mur 7, Pots 78 - Dediju 31, Braunhil 90+1/

Brentford - Šefild Junajted 1:1 (0:0)

/Mefam 68 - Bašam 55/

Kardif - Barton 3:1 (2:1)

/Zohore 16, Mendez-Laing 45+1, Paterson 64 - Bent 21/

Lids - Bolton 2:1 (1:0)

/Ekuban 4, Ernandez 50 - Le Fondr 53/

Norič - Fulam 0:2 (0:0)

/Johansen 66, Karni 70/

Šefild Venzdej - Preston 4:1 (0:0)

/Nuhiju 50, Žoao 52, Nuhiju 90+1, Forestijeri 90+5 - Mult 72/

Midlzbro - Vulverhempton 1:2 (0:2)

/Bamford 90+3 - Kosta 32, Kavaleiro 37/

Reding - KPR 1:0 (1:0)

/Aluko 13/

20.45: (1,57) Derbi (3,90) Sanderlend (6,25)

Subota

16.00: (2,15) Birmingem (3,05) Ipsvič (3,90)

18.30: (2,70) Hal (3,10) Aston Vila (2,75)

Foto: Action Images