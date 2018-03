Transferi i plate u modernom fudbalu probili su sve granice i logike i zdrave pameti. Svaki klub, pogotovo u engleskoj Premijer ligi trudi se da izvuče najviše moguće od igrača koji su enormno plaćeni i tako vrati novac.

Tako Kevin de Brujne u Mančester Sitiju nedeljno zarađuje 280.000 funti (320.000 evra), ali s obzirom na to kako Građani igraju ove sezone i koliko su dominantni, može se reći da je Belgijanac apsolutno opravdao očekivanja i teško da će neko da se zapita da li je to bacanje novca.

Ali, šta ćemo sa fudbalerima koji zarađuju više 200.000 evra svake nedelje, a baš se i ne ističu vrhunskim partijama.

TOP 10 NEDELJNIH PLATA

Kada pričamo o razočarenjima - Aleksis Sančez zauzima prvo mesto sa 400.000 evra nedeljno, a sa bonusima ta suma može da poraste i do 680.000 evropskih novčanica. Na drugom mestu je njegov doskorašnji saigrač iz Arsenala, Mesut Ozil koji ima nedeljnu platu od 457.000 evra. A šta reći za Pola Pogbu? Za nedeljno primanje od 330.000 evra Francuz bi mogao da pruža bolje partije. Pomenuti De Brujne je četvrti na ovoj listi, a u leđa mu gleda još jedan fudbaler Mančester Junajteda, Romelu Lukaku. Belgijski napadač ima platu od 285.000 evra, a sledi ga tandem iz plavog dela Mančestera - Serhio Aguero i Jaja Ture. Obojica primaju po 250.000 evropskih novčanica. Jedini predstavnik Čelsija na ovoj listi je Eden Azar i to na osmoj poziciji sa platom od 228.000 evra. Deveto mesto dele Virdžil van Dajka iz Liverpula i Pjera Emerika Obamejana - po 205.000 evra. Ono što je frapantno kod ovih poređenja je da među deset najplaćenijih nema dvojice koji praktično sami nose svoje ekipe i bore se za trofej najboljeg strelca Premijer lige. To su, naravno, Hari Kejn (125.000 evra) iz Totenhama i Mohamed Salah (102.000 evra) iz Liverpula. Te plate su posledica činjenica da su oba pomenuta kluba prilično konzvervativnog stava kada sa u pitanju finansije. Barem kada ih uporedimo sa rivalima iz vrha tabele.

KO JE STVARNO NAJVIŠE ZARADIO OVE SEZONE?

Ključni element ove analize plata i zarada je činjenica da je došlo do određenih pomeranja u odnosu na početak sezone, a pre svega zbog zimskog prelaznog roka.

Tako je, recimo, Aleksis Sančez izbio na vrh liste prelaskom iz Arsenala u Junajted. Ali, kada se, recimo sabere ukupna zarada u sezoni, Čileanac je tek sedmi sa 5.920.000 funti (6.770.000 evra) jer mu se računa i plata iz prvog dela kad je igrao u Arsenalu (148.000 evra nedeljno). Lider na listi ukupnih zarada je Pogba koji je samo do polovine marta zaradio 10.600.000 evra. Odmah iza njega je Lukaku sa 9.147.000 evra, pa opet tandem iz Sitija, Aguero - Ture (po 8.050.000 evra). Isti iznos kao Aguero i Ture je zaradio Zlatan Ibrahimović ali je on pre par dana potpisao za LA Galaksi. Čelsijev Azar je prihodovao ukupno 7.317.000 evropskih novčanica, osmi je Ozil (6.400.000), a elitno društvo zaokružili su Aleksandre Lakazet (6.220.00) i De Brujne (5.717.000). I opet ovde nema Salaha koji je zaradio 3.200.000 evra.

ŠTA JE PRAVI DOBITAK?

Svaki igrač donosi neki kvalitet koji ne može uvek da se meri okom statistike. Pre svega, tu se misli na iskustvo, autoritet u svlačionici i liderske sposobnosti. Ove elemente je teško izraziti kroz brojeve. Najpribližniji način da se to uradi je pogledati ključne parametre koji utiču na konačan rezultat jedne utakmice. Za ofanzivne igrače to su golovi i asistencije, a logično je da onaj koji ima najbolja ostvarenja u pomenutim kategorijama, ponajviše i doprinosi svojim ekipama i vraća uloženi novac.

KO JE ONDA NAJKORISNIJI IGRAČ?

Iako Mančester Siti često kritikuju da jednostavno “kupuje uspeh”, to baš nije tako jednostavno. Tako je De Brujne do sada imao kombinovan ukupan učinak od 21 gola i asistencije. To znači da Građane jedan njegov gol ili asistencija u proseku koštaju 238,095 funti (272.260 evra). Pogbinih 12 golova i asistencija za Junajted u proseku koštaju Junajted čak 773.333 funti (884.281), dok je Sančez na sumi od 538.182 funti (615.393 evra). Znatno jeftiniji za Crvene đavole u tom smislu je Lukaku sa 380.952 funti(435.606). Arsenalov napadač Lakazet u proseku “košta” 453.333 funti (518.361 evra), a kod Azara taj iznos je 457.143 funti (522.718 evra). Ono što je u ovoj kategoriji interesantno da su Jaja Ture i Ibrahimović ukupno zaradili koliko i Aguero. A Ture je upisao samo jednu asistenciju, Zlatan zbog povrede nije ni igrao.

A sada opet dolazimo do onih koji nisu među prvih deset, nailazimo na igrače Liverpula. Salaha i Roberta Firmina. Njih dvojica su kombinovano zabeležili u dosadašnjem toku sezone 58 golova i asistencija. Svaki Salahov gol ili asistencija u proseku koštaju Liverpul 77.838 funti (89.000 evra), dok je Firmino na svoti od 103,619 funti (118.479 evra). Nema dilema da su njih dvojica u ovom trenutku najisplativiji tandem u Premijer ligi. A Salah je svakako najisplativiji igrač tog takmičenja, jer su njegovi golovi i asistencije deset puta jeftiniji za klub od Pogbinih u Junajtedu.

ŠTA JE SA GOLMANIMA?

Čuvar mreže Mančester Junajteda David de Hea ima nedeljnu platu od 200.000 funti (228.682 evra), odnosno 6.400.000 funti (7.317.000 evra) u dosadašnjem toku sezone. Bezbroj puta je ove sezone spasio slavni klub, tako da njegov doprinos svakako mora visoko da se ceni. Za razliku od ostalih igrača, koji su u polju, De De Hea može da se meri po broju odbrana i utakmica bez primljenog gola. A gledajući tu kategoriju, dobijamo jednog neočekivanog lidera, Nemca Lorisa Karijusa iz Liverpula! Ovaj čovek ima nedeljnu platu od 25.000 funti (28.595 evra), a svaki meč bez primljenog gola košta klub 133.333 evra (152.572 evra).

Foto: Action Images