Ako se od nekoga očekuje da bude aktivan i trošački vrlo raspoložen u letnjem prelaznom roku, onda je to Mančester Siti. Ipak, menadžer nebeskoplavih sa Etihada Đozep Gvardiola poručuje da ovog leta neće biti ništa od velikih kupovina, već da će se klub u narednoj sezoni osloniti na okosnicu tima koji je već u dobroj meri kreiran.

Osnovni prioritet ovog leta biće pronaleženje zamene za Jaju Turea, a kao glavna meta proteklih dana pominjao se vezista Napolija Žoržinjo.

„Jaja odlazi, tako da ga moramo zameniti. A možda dovedemo i još jednog igrača. Jedan ili dva, ne više. Možda mi ljudi ne veruju, ali nemamo toliko novca da ulažemo 300.000.000 funti svake sezone. Moramo više da razgovaramo sa klupskim menadžmentom. Pred nama su četiri takmičenja“, rekao je Gvardiola za ESPN.

Građani su ove sezone osvojili Premijer ligu sa rekordnih 19 bodova više od najbližih pratioca, ali niko, pa ni sam Katalonac, ne očekuje da će se to ponoviti u tako snažnom takmičenju kao što je engleski šampionat.

„U Barseloni i Bajernu ljudi očekuju da će te biti šampioni, ali kada ste u Mančester Sitiju to se nikada ne zna. Mi nemamo istoriju iza sebe kao neki drugi važni timovi, a tu je pet ili šest zaista jakih ekipa. Kada pogledate razliku koju smo napravili ove sezone i pomislite na to opet, jasno je da je tako nešto nemoguće poniviti. Misliti o 25 bodova prednosti u odnosu na Liverpul i druge timove to je nerealno“.

Nijedan tim nije odbranio Premijer ligu od Mančester junajteda 2009. godine.

„To pokazuje koliko će biti teško. Cilj je tu, ali i drugi klubovi takođe žele titulu. Kada osvojite jednu titulu u Engleskoj, koju su mnogi osvajali, to i nije previše izuzetno. Da budete veliki klub u Engleskoj morate više da osvajate. Dobro poznajem svoje igrače i znam da imaju veliku želju da odbrane titulu“, rekao je Gvardiola.

