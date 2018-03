Rodrigo Batalja slavi gol

Moglo je da bude gotovo još u Lisabonu. Aleš Hruška je briljirao među stativama Viktorije i Česima ostavio kakvu-takvu nadu da se nadaju čudu u Plzenju. Mršavu doduše. Toliko da je i sam Žorž Žezus umislio da je završio posao. Rešio je da čuva prednost. Ostavio na klupi junaka pobede u prvom meču Fredija Montera, pa Markosa Akunju. Pokušao je da sa Radosavom Petrovićem u vezi umrtvi igru. Pogrešio je. Jedino što ne smeš kad je preko putav Plzenj jeste da im otvoriš prostor da igraju. Umalo se to obilo o glavu iskusnom strategu, ali ga je bruke spasio Rodrigo Batalja, pogotkom u 17. minutu prvog produžetka za poraz od 1:2 koji je bio posle onih 2:0 u Portugaliji bio dovoljan za Sportingov plasman u četvrtfinale Lige Evrope.

Bataljinom pogotku glavom na centaršut Bruna Fernandeša sigurno se najviše obradovao Bas Dost, pošto je upravo visoki Holanđanin u drugom minutu sudijske nadoknade propustio idealnu priliku da sve reši u regularnom toku utakmice. Nasankao je prethodno Radima Ržeznika i iznudio penal, ali je fenomenalni Hruška odbranio Dostov udarac sa kreča, da bi potom Fernandeš odbitak sa peterca poslao preko gola.

Sve je bilo na strani Čeha. Rezultat, psihološka prednost posle tog promašenog penala. Ali još pre toga je shvatio Žezus gde je napravio grešku. Nije ni trebalo da se brani. Kada igra fudbal - Sporting je objektivno kvalitetniji rival. I to se videlo kada je na teren poslao prvo Montera, pa Akunju. Brzo je ova pređašnja teza i dokazana. Retko Plzenj ispada kod prekida, ali desilo se to baš u najgorem mogućem trenutku. Minuti 30 sekundi pošto je prvi produžetak bio završen. Ali kraj je - kad sudija kaže. A on je procenio da je bilo dovoljno vremena za Bataljinu egzekuciju.

Međutim, ne bi Česi ni smeli da se vade na suđenje. Prvi gol Mareka Bakoša, neočekivanog džokera Pavela Vrbe, koji je presedeo na klupi oba sudara sa Partizanom, pao je iz ofsajda. Minimalnog, ali ofsajda. Ni tada se nije čula sudijska nadoknada, pa je 32-godišnji napadač Česima doneo ono što su priželjkivali - rani gol.

Posle toga utakmica se očekivano otvorila. Razlika u odnosu na prvi meč bila je u tome što je sada Viktorija koristila svoje šanse, a Sporting ne. Imali su gosti svoje šanse, ali su promašivali nemoguće. Bakoš je bio precizniji. U 65. minutu spretno je reagovao na povratnu Milana Havela.

Senzacija se činila mogućom.

Ipak iznenađenja se ne dešavaju svaki dan. Bez obzira na to, u Plzenju mogu da budu ponosni na prikazano. Nisu došli do svog prvog četvrtfinala u nekom evropskom takmičenju, ali su junački ispali. Jednostavno, naleteli su na boljeg.

Liga Evrope, 1/8:

Lokomotiva Moskva - Atletiko Madrid 1:5 (1:1), prvi meč 0:3

/Ribus 20 - Korea 16, Saul 47, Tores 65, 70pen, Grizman 85/

Bilbao - Marselj 1:2 (0:1), prvi meč 1:3

/Vilijams 74 - Paje 38pen, Okampos 52/

Dinamo Kijev - Lacio 0:1 (0:1), prvi meč 2:2

/Lukas Leiva 23/

Plzenj - Sporting Lisabon 2:1 posle produžetaka (2:0, 1:0), prvi meč 0:2

/Bakoš 6, 65 - Batalja 107/

Zenit - RB Lajpcig 1:1 (1:1), prvi meč 1:2

/Driusi 45 - Ogusten 22/

21.05: (1,95) Arsenal (3,50) Milan (3,90) - PRVI MEČ 2:0

21.05: (1,70) Lion (3,60) CSKA Moskva (5,30) - PRVI MEČ 1:0

21.05: (3,50) RB Salcburg (3,45) Dortmund (2,10) - PRVI MEČ 2:1

(FOTO: Action Images)