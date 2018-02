Svi igraju odbranu

Probao je Dijego Simeone posle one šampionske titule, da promeni krvnu sliku ekipe, da je transformiše u tim koji gazi, dominira posedom, napada… Ali nije to Atletiko. Ne više. Doduše, ume Atletiko da nagazi, ume vala i da udari, probaj samo da kreneš na njegov gol. Vratio se Čolo korenima. Možda ga je to ispadanje iz Lige šampiona nateralo da se zamisli, da se priseti kako je to bilo nekad i da igrače podseti da oni jednostavno nisu toliko dobri, da oni do vrhunskih rezultata mogu samo ako oderu zadnjicu. Shvatili su poruku. U 23 kola dosadašnjeg toka Primere samo 23 lopte u Atletikovoj mreži. Nikad se Jorgandžije nisu tako dobro branile.

Najbliže su bili još u sezoni 1990/1991 kada su primili 10 golova u uvodna 23 kola. Čak i kad su osvojili duplo krunu sa Radomirom Antićem u sezoni 1995/1996 primili su 11 golova. Kad je Čolo Simeone prekinuo dominaciju Reala i Barselone u sezoni 2013/2014 čak 16 puta su protivnici pronalazili put do njihove mreže u tih 23 kola.

U stvari, samo je još Deportivo u sezoni 1993/1994 uspeo da 24. kolo dočeka sa svega devet primljenih golova. I niko drugi u istoriji Primere. Sve dok se sada nije povampirio Atletiko.

“To je ono što najbolje radimo. I ne samo mi štoperi ili bekovi. Videli ste Antoana Grizmana kako se baca u 88. minutu, uklizava, onda trči 50 metara napred… To nas sve uzbuđuje”, kaže Hoze Himenez.

Naravno, nije to baš lepo za oko. Čak osam od 15 utakmica koliko su Jorgandžije ove sezone dobili u Primeri dbili su rezultatom 1:0 (dva puta protiv Malage, pa protiv Selte na Balaidosu, Deportiva na Rijazozu, Betisa na VIljamarinu, Eibara na Ipurui, te Alavesa i Valensije kod kuće).

Ni u Evropi nema tako dobre odbrane. Ako računamo najjače lige, a samo njih i možemo kad govorimo o odbrani koja se između ostalih brani i od napada Reala i Barselone, upravo je Blaugrana najbliža Atletiko sa 11 primljenih golova u 22 utakmice, pošto tek danas dočekuje Hetafe. Slede Napoli i Juventus, sa 14 odnosno 15 primljenih golova u 24 kola. U Francuskoj je Pari Sen Žermen na 25 utakmica 17 puta vadio loptu iz svoje mreže, isto koliko i Bajern, ali u 22 kola. U Premijer ligi Mančester junajted je na 26 mečeva primio 18 golova.

(FOTO: Action Images)