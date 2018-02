Zidan: Nisam srećan zbog Nejmarove povrede

Vest o Nejmarovoj povredi, odnosno mogućnosti da propusti revanš meč sa Real Maridom, nije obradovala Zinedina Zidana, koji ne želi da njegova ekipa na takav način ima bilo kakvu prednost u revanšu na Parku prinčeva.

Ipak, poslednje vesti iz Pariza glase da povreda Brazilca nije ozbiljne prirode i da će biti spreman utakmicu 6. marta na Parku prinčeva, iako to Zidan tokom konferencije za medije još uvek nije znao.

„Za mene to nije radost. Nisam zadovoljan zbog Nejmarove povrede, nadam se da će igrati u revanšu. Ne bih voleo da poritivnik ne igra zbog povrede. Na njegovom mestu može da bude bilo koji igrač. Ne volim kada se igrači povrede. Pratio sam meč Pari Sen Žermena kada se to dogodilo i taj detalj mi se nije dopao“, rekao je Zidan.

Kraljevski klub sa dobrim rezultatom putuje u glavni grad Francuske (3:1), ali nema sumnje da nas očekuju velika uzbuđenja na toj utakmici.

