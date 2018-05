Trener Real Madrida, slavni francuski as Zinedin Zidan, uspeo je na samom početku trenerske karijere ono što mnogi veliki evropski treneri nisu mogli ni da zamisle. Sa tri uzastopna finala Lige šampiona izjednačio je učinak legendarnog Marčela Lipija. Do sada je uspeo da osvoji dva, a biće u prilici da osvoji i treći, čime bi još zacementirao svoje ime u istoriji fudbala.

Madriđani su večeras na svom terenu uspeli da odbrane prednost iz prve utakmice sa Bajernom, pa će biti u priliuci da drugi put uzastopno brane najvažniji trofej u klupskom fudbalu.

„Bila je to luda utakmica, ali u isto vreme i odlilčna za gledanje. Moramo da čestitamo Bajernu odličan meč, počeli smo loše, primili gol, ali je drugo poluvreme bilo mnogo bolji. U fudbalu morate da se namučite, a poslebno u Ligi šampiona. Znamo da ne možemo doći do finala bez muke. Lepše je ovako, ali nije sjajno za vaše srce”, rekao je Zidan.

Real će bez sumnje biti favorit u finalu, ali trofej se kao i uvek mora zaslužiti na terenu.

„Još ništa nismo osvojili. U finalu smo i to je sve. Nije normalno tri puta zaredom ući u finale, ali kada smo već tamo moramo da pokušamo da ga osvojimo. Uradićemo sve što možemo da odbranimo trofej. To bi bilo sjajno. Ovaj klub ima sjajnu istoriju. Sada je pišemo još više, kao što je klub to činio godina,a. Osećam se sjajno, zbog ovoga volimo fudbal, jer kroz njega možemo da osetimo ovako lepe emocije. Radimo i radujemo se, imamo priliku da branimo titulu u Kijevu i sve ćemo dati za to”.

Karim Benzema je konačno potvrdio klasu i začepio usta kritičarima

„Radostan sam zbog njega, on želi da postiže golove i večeras je postigao dva. Omogućio nam je da prođemo dalje. Ali, on uvek radi jako za nas. Svi smo prezadovoljni njime. Večeras je pokazao da je sjajan igrač i srećan sam zbog njega. Branim ga kao što branim sve svoje igrače. Oni nam daju radost i zadovoljstvo”, zaključio je Zidan.

