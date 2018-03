Iskomanija je i dalje jedna od centralnih tema fudbalske Španije.

Het-trik protiv Argentine i majstorije kojma je bacao rivale na zadnjice imale su lekovito dejstvo na oči sportskih zanesenjeka, a reči kojima se obratio naciji posle susreta na stadionu „Vanda Metropolitano“ odjeknule su širom sveta.

Podsetimo...

„Pošto nemam kontinuitet u Realu, utakmice u reprezentaciji mi daju život i snagu. Ovde osećam poverenje trenera, dok ga u Realu možda nemam. Selektor Lopetegi mi kroz minute na terenu ukazuje poverenje. Ne posedujem isto to poverenje u Realu koje imaju drugi igrači. Možda je problem u meni što nisam znao kako da se izborim da zadobijem Zidanovo poverenje“.

Tako je pričao Isko u utorak veče. Možda pod emocijama. Možda vruće glave. Svi su se pitali da li je to preneto nezadovoljstvo iz svlačionice Reala i kako će na njegove primedbe reagovati Zinedin Zidan, ali francuski stručnjak je dovoljno prevejan da, kao u doba kad je igrao, spusti loptu na zemlju.

„Iskove reči su pogrešno prenete. Možda njegovi kvalitetni nisu na isti način istaknuti u Realu u državnom timu, međutim, on je za nas važan igrač. Prirodno je da želi da igra češće. Isto važi i za ostale. E, zato sam ja tu, da biram. I nije tačno da sam nepošten prema Isku. Za mene je veoma bitan igrač i uvek će biti“, rekao je trener Reala.

Pohvalio je učinak 26-godišnjeg veziste u dresu Crvene furije.

„Srećan sam zbog načina na koji je odigrao protiv Argentine. Video sam savršenog Iska“.

Opet, da li je Isko siguran na stadionu „Santjago Berbabeu“?

„Isko član Reala. I ostaće ovde. To je to. Volim takve igrače. Ono što on radi - radi sjajno. Hoću da kažem da je „ubijao“ kadgod je dobio šansu. Isko nije problem. Problem je u tome što imam 25 igrača na raspolaganju, a samo 11 mogu da ih pošaljem na teren“, dopunio je Zinedin Zidan, koji na sutrašnjem gostovanju Las Palmasu ne može da računa ni na Iska, ni na Serhija Ramosa, zbog lakših povreda, te želi da ih sačuva za gostovanje Juventusu u četvrtfinalu Lige šampiona.

