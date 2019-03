Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Tako se bukvalno može opisati situacija u kojim se nalaze dvojica Realovih golmana Tibo Kurtoa i Kejlor Navas.

Momenat odlaska Zinedina Zidana iz kluba označio i je kraj Navasove vladavine na gol crti, a ubrzo je na gol doveden Kurtoa u transferu vrednom 35.000.000 evra. Kostarikanac je prihvatio ulogu rezerviste, ali nije odustao od namere da se bori za mesto na liniji, ni kod Đulena Lopetegija, a ni kasnije Santijaga Solarija. Kurtoa je bio prva opcija dvojice trenera i njegovu suverenost na golu ništa nije moglo da ugrozi, pa čak i loša forma u kojoj se Belgijanac nalazi već neko vreme.

Zato mu je momenat grandioznog povratka Zinedina Zidana na klupu Reala došao kao šamar realnosti. Kurtoa je mesto na terenu zamenio klupom za rezerve, a Navas je ekspresno vraćen tamo gde je i bio u vreme Zidanove trofejne vladavine.

Sada je Belgijanac došao u situaciju da mu teren postaje sve dalji, a na sve to došle su i otvorene kritike javnosti na račun njegovih utakmica i onoga što je radio na golu. One su se dodatno intenzivirale posle one amaterske greške u susretu protiv Rusije na otvaranju kvalifikacija za EURO 2020.

Madridski list As piše da su u Madridu ozbiljno zabrinuti zbog Kurtoine forme i momenta u kojem se nalazi. Očekivali su mnogo više. Na Santijago Bernabeu je stigao s oreolom jednog od najboljih golmana sveta, opravdanih odbranama na Mundijalu u Rusiji, a dosad nikako nije ispunio očekivanja. To se najviše osetilo kada je Solari došao.

Ono što je takođe privuklo pažnju jeste nedostatak prostora za samokritiku. Zbog toga je izazvao određenu sumnju kod Zinedina Zidana u njegov kvalitet i sposobnost da zaista postane čuvar svetske klase i Realov zaštitnik u dužem vremenskom periodu. U celu priču upleo se Kurtoin otac, koji je na kritike javnosti reagovao oštro i stao u zaštitu svog sina tako što je opleo po novinarima.

U Realu su zasad rezervisani i ne žele javno da se izlažu komentarisanju situacije. Vodeći ljudi kluba se nadaju da bi Zidanov magični dodir mogao da trgne Kurtou i vrati ga na put. Zizu je imao razgovore s Belgijancem, gde mu je poručio da će mu dati vreme da se vrati u normalu i pokaže reakciju. Više nije nedodirljiv kao kod Lopetegija i Solarija, jer Zidan odlično zna koliko mu je Navas doneo svojim odbranama, pogotovo u Ligi šampiona tokom prethodne tri sezone. Zbog toga je i postao jedan od onih koji su kod Francuza pod posebnom zaštitom.

U ovom trenutku Kurtoa neko vreme sigurno neće biti na golu, što će zapravo biti Realov način da ga vrati u normalu. Belgijanac je ove sezone dostigao lični negativni rekord – na 32 utakmice primio je 42 gola, što je oko 1,3 pogotka u proseku. Takvu statistiku nije imao nikada u karijeri, ni u Genku, Atletiku ili Čelsiju za sve ove godine.

Ako se ne bude opametio, postaće bivši u Realu, iako niko u klubu to ne bi želeo...

Foto: Reuters