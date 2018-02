Život piše romane: Momčić sa snovima u kolima Samjuela Etoa, ček na 4.500 evra i biznis koji cveta

Samjuel Eto

I to je život. Jedan trenutak, jedna šansa. Ako je ugrabiš - uspeo si. A anegdota koju je novinarima otkrio Samjuel Eto pokazuje koliko je to zaista tačno, pa i koliko ta prilika može da bude skrivena...

“Bila je 2007. godine, bio sam u Obali Slonovače, u Platou (poslovni centar Abiđana, prim.aut). Završavao sam neke poslove za suprugu, seo u kola kad je prileteo jedan momčić. Isprva sam se uplašio, ali on je bio baš ljubazan pa sam se brzo smirio“, počeo je Eto da se priseća u intervjuu za Abidjanshow.com.

“Rekao je: ’Brate, izvini, ne želim da te napadnem, samo želim nešto da te zamolim, a ti ako hoćeš možeš da zoveš policiju’. I onda sam mu rekao da objasni šta hoće“.

Govor je već bio spreman.

“Brate, radim ovde u Platou, parkiram automobile. Imam svoje ambicije, snove, ali nikoga da mi pomogne. Voleo bih da mi daš pozajmicu“.

Eto ga je saslušao i na čeku ispisao sumu od 4.500 evra. Dao je momku broj telefona, uzeo njegov. Momak je radostan napustio automobil.

“Vratio sam se u oktobru 2008. godine. Dva meseca pre toga me je zvao i rekao da je uspeo. Kad sam stigao, pozvao sam ga, našli smo se i on mi je pokazao da je napravio automehaničarsku radnju i da ima dva crvena taksija. Bio sam ponosan. Takvim ljudima želiš da pomogneš. Danas zapošljava 25 ljudi“.

