Tržište ponovo podrhtava. Na vest Mundodeportiva da bi Nejmar 2019. mogao da se vrati u Barselonu, reagovala je francuska štampa, iz Pariza je stigao odgovor kako bi Pari Sen Žermen izdao ispisnicu Brazilcu samo ako neko plati 400.000.000 evra.

Sad: da li će to da urade Katalonci i ponovo prigrabe zvanično najskupljeg fudbalera sveta ili je, kako smatraju pojedinci na Nou Kampu, njegovo nutkanje pokušaj da napravi alibi (jer se sudi sa upravom Blaugrane) i završi tamo gde je trebalo kad je doalzio iz Brazila. U dresu Real Madrida.

Nije prvi put da se Nejmar dovodi u vezu sa kraljevskim klubom.

„Pre svega, ne želim da pričam o fudbaleru koji mi nije na raspolaganju. Sad mi kažete da košta 400.000.000 evra, a prošlog leta su ga platili 222.000.000 evra. Tako to ide. A kad je Real mene dovodio i platio me 72.000.000 evra u transferu iz Juventusa, mislio sam da je to ludost. Petnaest godina kasnije jednog igrača plaćaju 222.000.000 evra. Možda će u narednih deset cene fudbalera da budu 400.000.000 evra“, smeje se Zinedin Zidan.

Šef struke aktuelnog prvaka Evrope nema dilemu da bi Nejmar lako odgovorio zahtevima Reala. Ako do posla dođe.

„Mislim da bi se Nejmar uklopio u svaki klub na svetu. Veliki je igrač, oni znaju kako se to radi“.

Zasad, toliko o Brazilcu. Zidan ima preča posla. Da smiri euforiju posle eliminacije PSŽ-a i da odgovori na kritike pojedinaca kako Karim Benzema više nije onaj stari, jer je postigao samo osam golova ove sezone. Zizi ne mari...

„Ko voli fudbal taj mora da voli i Benzemu. Svako ko se razume u ovu igru vidi koliko Karim znači ekipi. Neko može da ga voli ili ne, međutim, on je dokazao kvalitet. Potvrdio se i pre mene. To ne kažem ja, nego statistika. Ljudi baš zbog topga očekuju da daje više. Tačno je, kritikuju ga da ne postiže često golove ove sezone, ali ja vidim šta radi za tim. I cenim to“.

Konferenciji za medije u Madridu, pred subotnje gostovanje Reala Eibaru, prisustvovao je i jedan francuski novinar. Želeo je da od Zidana čuje da li ovaj smatra da je duplom pobedom u osmini finala Lige šampiona ubedio ljude u otadžbini - a to je ponekad najteže - da je trener za velika dela.

„Ne bavim se ovm poslom da bih ubeđivao bilo koga. Bilo da pobeđujem ili gubim, ljudi će me ocenjivati, a meni je najvažnije da volim ovaj posao i klub koji treniram. Čujem, danas govore da sam najbolji trener sveta, da sam majstor taktike, da sam bolji od Unaja Emierija, a meni sve to izgleda smešno. Znate zašto’ Zato što ću možda već sutra, ako izgubim od Eibara, biti najgori na planeti. Što je, takođe, nonsens“, miran je Zinedin Zidan.

FOTO: Action images