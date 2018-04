Šampionske trke rešene su u tri od pet najjačih liga Evrope (a i barseloni je samo preostala overa trona), pa s te strane nemamo mnogo zanimljivu završnicu sezone, ali zato u borbi za prestižni trofej pod nazivom Zlatna kopačka ima da pršti do samog kraja! Prošlogodišnji osvajač ovog priznanja Lionel Mesi izjednačio se tada sa Kristijanom Ronaldom (po četiri Zlatne kopačke), međutim omaleni Argentinac ovog proleća ima šansu i da pretekne Portugalca.

Mesi je trenutno drugi na ovoj tabeli, zaostaje samo za gol za liderom i da je bilo ko ispred njega jedan od najboljih fudbalera današnjice bio bi veliki favorit, no s obzirom da trenutno kolo vodi momak koji igra u strašnoj formi i koji je možda trenutno i najdominantniji fudbaler sveta - to obećava sjajnu završnicu. Radi se, naravno, o prvoj zvezdi Liverpula - Mohamedu Salahu. Čudesni Egipćanin na poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima postigao je devet pogodaka i kako stvari stoje nema nameru da stane. Doduše, Leo je u maloj prednosti i pored tog gola zaostatka, pošto do kraja ima jedan prvenstveni meč više od Salaha. Ako se na to doda da je Barselona eliminisana iz Lige šampiona - za razliku od Liverpula - blaga uloga favorita ide na pleća Barsinog asa.

Trenuto treće mesto dele Robert Levandovski i Ćiro Imobile. Da ga Jup Hajnkes nije odmarao u nekoliko mečeva ovog proleća, strašni Poljak verovatno bi vodio kolo, ali njegove šanse su i dalje tu. Pogotovo što se težina davanja golova u Premijer ligi i Bundesligi ne mogu meriti. Ta tri gola manjka Leva bi mogao da nadoknadi već za vikend protiv Hanovera. Ako bude igrao, logično, jer posle tog gostovanja 25. aprila stiže Real Madrid.

Kako Totenhem do kraja imao dosta lagan raspored (Votford, Lester, Njukasl i Vest Bromvič) ni Harija Kejna ne bi trebalo otpisati, bez obzira što za Salahom zaostaje čitava četiri gola. Slede Kavani i Ikardi, pa Ronaldo koji je dosta zaostao, mada - Ronaldo je Ronaldo. Jedini bez šansi zapravo je najefikasniji - Žonas iz Benfike, jer se zbog koeficijenta lige njegovi golovi množe sa 1,5, za razliku od svih prethodno navedenih, čiji golovi vrede duplo.

EVO LISTE TRENUTNIH TOP 10

Mohamed SALAH (Liverpul) - 30 golova, 60 bodova, preostale još 4 utakmice

Lionel MESI (Barselona) - 29 golova, 58 bodova, preostalo još 5 utakmica

Robert LEVANDOVSKI (Bajern) - 27 golova, 54 boda, preostale još 4 utakmice

Ćiro IMOBILE (Lacio) - 27 golova, 54 boda, preostalo još 5 utakmica

Hari KEJN (Totenhem) - 26 golova, 52 boda, preostale još 4 utakmice

Mauro IKARDI (Inter) - 25 golova, 50 bodova, preostalo još 5 utakmica

Edinson KAVANI (Pari Sen Žermen) - 25 golova, 50 bodova, presotalo još 5 utakmica

Oliveira ŽONAS (Benfika) - 33 gola, 49,5 bodova, presotale još 4 utakmice

Kristijano RONALDO (Real Madrid) - 24 gola, 48 bodova, preostalo još 5 utakmica

Luis SUAREZ (Barselona) - 23 gola, 46 bodova, preostalo još 5 utakmica

