Zločin protiv fudbala i 43 pasa Čelsijeve sramote (VIDEO)

I Vilijan na udaru kritika

Zaboravite sve što ste mislili da znate o uvek izjednačeno Premijer ligi, ”najboljem i najuravnoteženijem” domaćem takmičenju Evrope. Sve je to možda nekada i bilo tačno, ali ovo što Mančester Siti radi konkurentima u tekućoj sezoni zakopalo je sve mitove o prvenstvu Engleske. Ni Real ni Barselona nisu se baš ovako šetali do titula u Primeri, koju često osporavaju zbog ogromnog jaza između najvećih i najmanjih. Ono što Siti ove sezone radi rivalima čini i najveće engleske klubove - malima. Barem na 90 tih minuta kad ukrste koplja. Ono kako je Čelsi izgledao 15 minuta pre kraja sudara sa Plavcima nije svojstveno klubovima koji drže do sebe. Ono je, prosto, sramota.

“Antifudbal. Zločin protiv fudbala. Kao da nisu želeli da idu napred. Čelsi im je poklonio tri boda i pre no što je utakmica počela”, surov je Džejmi Rednap komentarišući utakmicu.

Geri Nevil dodaje: “Svake godine imate timove koji se povuku u bunker kada igraju protiv superiornog rivala… Ali ovo je bilo jadno. Zaista. Neprihvatljivo. Nema to veze sa kvalitetom protivnika. Ovde je reč o nameri. Pogledajte ih samo. Nekad se zaista zapitam da li sam previše oštar prema igračima, ali ne postoji delić mene koji može da opravda ovakvo ponašanje”.

Reč je o snimku iz 74. minuta utakmice. Siti vodi sa 1:0. Čelsi je dakle živ. Morao bi da napadne. Ima još vremena da postigne gol i izjednači. Možda i preokrene. Veliki klubovi se nikad ne predaju. Umesto toga, Plavci - stoje?! U mestu. Gledaju Davida Silvu, Ilkaja Gundogana i Oleksandra Zinčenka kako se dodaju. Ubijeni u pojam. Poraženi i pre kraja utakmice. Sesk Fabregas i Vilijan - toliko hvaljen poslednjih nedelja - kao da nemaju ni nameru da makar pokušaju.

Absolutely terrible from Chelsea no desire to go and win the ball, no pressing, nothing. pic.twitter.com/TkOvcVFKAr — ً (@Virgiloholic) March 4, 2018

Neko je izbrojao: 43 pasa razmenili su Građani pre no što ih je bilo ko uopšte napao. Šef Antonio Konte probao je da zaštiti igrače ocenom da je Siti jednostavno previše dobar i da na njih ne smeš da se zaletiš kako ne bi primio još neki gol. Ali ako je Čelsi spao na to da na megdan najvećem u zemlji izađe samo sa ciljem da ne doživi debakl, onda to nije onaj Čelsi u koji je Roman Abramovič strovaljivao stotine miliona funti. To je mentalitet igrača malog kluba. Čelsi to nije. Međutim, u nedelju je tako izgledao.

Pre manje od godinu dana bili su prvaci. Ne Etihadu su izgledali kao da su na teren istrčali samo zato što ih je neko ucenio da to urade. Šampioni to sebi ne dozvoljavaju. Na kraju 1:0. Bez Čelsijevog šuta u okvir Sitijevog gola. Poražavajuće.

Samo dve nedelje ranije impresionirali su protiv Barselone u Ligi šampiona. U poslednjih pet premijerligaških kola imaju četiri poraza. Šta se to dođavola dešava u glavama Čelsijevih igrača?

Foto: Action Images