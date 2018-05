Ona luda rimska noć protiv Barselone se nije ponovila, Liverpul nije sagoreo u paklu Rominog Olimpika. Mnogo bi bilo... I za Romu, i za Liverpul. Niti je Roma baš taj kapacitet da pravi stalno takva čuda, niti je Liverpul baš toliko lud da upropasti ovakvu priliku.

U zanimljivom revanšu, Roma je pobedila Liverpul 4:2, spasila čast i muški poginula. Sa 13 golova, dva najprijatnija iznenađenja u takmičenju su nam pružili najefikasniji polufinalni dvomeč Lige šampiona. Makar je bilo zanimnljivo...

Uprkos pobedi Rome i tri postignuta gola, na Real Madrid i prekid Zidanove i Ronaldove dominacije Ligom šampiona će u Kijevu 26. maja jurišati Klopova luda družina koja je večeras postala najefikasniji tim u istoriji Lige šampiona sa najefikasnijim napadom u istoriji takmičenja. Klopov turbo fudbal protiv Realove klase, šampionskog iskustva, Zidanove taktičke genijalnosti i sreće koja prati vladare Evrope... Ima tu materijala za dobar film koji ćemo gledati u finalu.

Liverpul je u finalu mimo svih očekivanja i prognoza. Ali to je lepota Lige šampiona. Ne moraju baš uvek oni pametnjakovići što najbolje planiraju i oni namoćniji što najviše troše da dođu do kraja. Ligi šampiona su potrebni timovi poput Liverpula, Atletika i ostalih simpatičnih družina koji vas osvoje tokom sezone.

Sa odbranom kojoj ne veruje ni polovina njegovih navijača, Liverpul je sačuvao ona tri gola kapitala sa Enfilda. Štaviše, večeras je Romina odbrana je krenula u „liverpuslovskom“ fazonu i častila goste dva gola posle čega je sve bilo gotovo. Romina nada da može do senzacije kao protiv Barselone je možda i imala utemeljenje u ofnanzvnom kvalitetu tima koji je dao ta ciljana tri gola. Čak i više nego što je trebalo, ali to je podrazumevalo i mirnu mrežu kao protiv Barselone. Večeras se to nije desilo...

Radža Najngolan je u devetom minutu častio kontrapada Redse, a znamo šta znači kada njihov triling dobije šansu da ubrza. Firmino je proigrao Manea, Manolas se skamenio, a Senegalac ohladio užarenu atmosferu na Olimpiku. Ljubaznom domaćinu je uzvratila ljubazna odbrana Liverpula, pa je Lovren napucao Milnera u glavu za autogol u 15. minutu i spasao je utakmicu. Vatromet grešaka se nastavio u 26. minutu kada je opet Romina odbrana bila široke ruke i poklonila gol Vajnaldumu. Posle komičnog prvog poluvremena, mnogo bolji fudbal je viđen u drugom..

Džeko je divno bocnuo loptu na početku drugog poluvremena za nekih četrdesetak minuta nade na Olimpiku. Roma se probudila, Liverpul se pogubio i počela je opsada Karijusovog gola. Under je u 60. minutu propustio fenomenalnu šansu da poptuno oživi nadu o produžecima. A dva minuta kasnije tu nadu Romi je oduzeo i slovenački arbitar Damir Skomina koji nije dosudio čist penal posle rukometa Aleksander-Arnloda u petercu Liverpula. Šteta i sramota... Možemo da zamislimo kakvih pola sata bi gledali do kraja...

Ali svaka čast Romi što ni tada nije odustala! Napadala je, napadala i konačno do zasluženog vođstva došla preko Najngoglana u 86. minutu. Liverpul je u drugom poluvremenu bio skoro pa bezopasan, imao je tek dve šanse koje je Alison majstorski skinuo. Salah kao da je podigao ručnu protiv bivšeg kluba. Roma je nastavila da sanja i kada se Najngolan sjajnim udarcem iskupio za onaj kiks na početku, zamirisalo je malo na Barsa - PSŽ... Bilo je još nekoliko minuta za dva gola i produžetke. Na Rominu žalost, stigla je samo do jednog od dva potrebna. I to u poslednjem sekundu kada je Najngolan sa bele tačke pogodio za 4:2.

Zaslužena pobeda Rome, muško ispadanje i ozbiljna opomena Jirgenu Klopu da će ga ove greške u finalu koštati evropske titule. Real Madrid ovo ne prašta. Pitajte Bajern...