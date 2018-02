Zulum čine bavarske beštije: Pepe, sećaš li se Levandovskog?

Uoči žreba za osminu finala Lige šampiona mnogi fudbaleri Bešiktaša priželjkivali su Bajern – i želja im se ispunila, rekli bismo, na njihovu nesreću. Najglasniji je bio tada najbolji strelac turskog prvaka Dženk Tosun, koji je jesenas postigao 14 golova; četiri je dao u Ligi šampiona i bio najzaslužniji za proboj istanbulskog tima u eliminacionu fazu s prvog mesta u Grupi G, i to bez poraza, što je uspelo još samo Barseloni, Totenhemu i Liverpulu. Međutim, momak rođen u nemačkom gradu Veclaru zimus je prešao u Totenhem i time značajno umanjio šanse Crnih orlova da načine senzaciju.

Mnogo je faktora koji su protiv Bešiktaša. Do dvoboja sa evropskim debitantom RB Lajpcigom (a oba je rešio u svoju korist) izgubio je sedam od osam susreta sa nemačkim klubovima, jedino je uspeo da odoli Volfzburgu još u oktobru 2009. Dalje, Alijanc Arena je jedno od najnegostoljubivijih mesta u zemlji svetskih šampiona – Bajern je na svom stadionu slavio na devet od minulih 10 utakmica u LŠ, a savršen niz pokvario mu je madridski Real u minulom četvrtfinalu. Još dalje – 14 od 15 ovosezonskih gostiju u različitim takmičenjima Bavarci su ostavili praznih šaka, ali i onih 2:2 sa Volfzburgom bio je sticaj nesrećnih okolnosti. Bajern je takođe u trijumfalnoj seriji od 13 mečeva. Za kraj, podsetićemo vas da Bajernov golgeter Robert Levandovski ima naviku da maltretira Pepea, sadašnjeg komandanta Bešiktašove odbrane: svojevremeno je pored portugalskog reprezentativca i njegovih tadašnjih saigrača spakovao četiri komada Realu.

Podrazumeva se da Turci nisu slučajno tu gde jesu, ali ovde će pre svega pitati domaćin.

Što se tiče igračkog kadra, Manuel Nojer je jedini koji nedostaje u timu Jupa Hajnkesa, pa će njegovo mesto među stativama zauzeti Sven Ulrih, ali Bavarci su se već navikli na to. Sa druge strane, Bešiktaš ne može da računa na povređene Duška Tošića, Velika Kavlaka i Gokhana Torea što će reći da je i tu nemački šampion u prednosti.

Uostalom, nije Bajern slučajno u najužem krugu kandidata da prisvoji šampionski pehar. Iako Hajnkes ne želi to naglas da izgovori.

“Svi klubovi žele pehar. Imate pet veoma jakih timova u Engleskoj, posebno oni koji su se silno pojačali u poslednja dva prelazna roka. Nisu to samo Barselona, Real Madrid i Pari Sen Žermen. Nikoga ne smemo da potcenimo. Ni to što je Bešiktaš ovde nije nikakvo iznenađenje. Oni su dobili sa tri meča na gostovanjima u grupnoj fazi takmičenja. Neće se oni kriti od lopte. Vole da igraju napadački fudbal, ako im dozvoliš. To je ključ svega”, upozorava iskusni trenerski vuk.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 20:45 6406 LŠ Bayern - Besiktas kmb 1-1&2+I (4.5) 2,25 Ukupna kvota 2,25

I zaista, Bešiktaš je blistao na jesen, sa neverovatnom lakoćom stvarao šanse, brzinom bacao protivnike u očaj… Da je imao malo više sreće na žrebu verovatno bi mogao da napravi i korak dalje. Ali izvukao je Bajern. A to nikad nije dobro.

Što se tiče postava, postoji nekoliko varijanti za Bajern pre svega. Pozadi nema dileme, ali je pitanje da li će Hajnkes na teren poslati formaciju u 4-3-3 ili 4-2-3-1 sistemu. Ako bude ovaj prvi, pitanje je ko će u trouglu Arjen Roben, Kingsli Koman, Frenk Riberi izvisiti za mesto u timu. U stvari, neko će izvisiti i ako Bajern izađu u formaciji 4-2-3-1. S tim da tu postoji i dilema Havi Martinez ili Arturo Vidal? Kad je Bešiktaš u pitanju, sve zavisi od toga gde će igrati Gari Medel. Ako bude izbacio Domagoja Vidu sa mesta štopera, Ozjakup će uz Hatibu Hačinsona na zadnjeg veznog. Ako Medel bude igrao u vezi Vida ide na štopera.

BAJERN - BEŠIKTAŠ, 20.45

Stadion: Alijanc Arena;

Sudija: Ovidiju Hacetgan (Rumuija);

Bajern (4-3-3): Ulrih - Kimih, Boateng, Humels, Alaba - Martinez, Miler, Hames Rodrigez - Roben, Koman, Levandovski;

Bešiktaš (4-2-3-1): Fabri - Gonul, Pepe, Vida, Adrijano - Hačinson, Ozjakup - Kvarežma, Taliska, Babel - Vagner Lav.

Osmina finala Lige šampiona:

Utorak:

Juventus - Totenhem 2:2 (2:1)

/Iguain 2, 9. penal - Kejn 35, Eriksen 71/

Bazel - Mančester Siti 0:4 (0:3)

/Gundogan 14, 53, B. Silva 18, Aguero 23/

Sreda:

Porto - Liverpul 0:5 (0:2)

/Mane 25, 53, 85, Salah 29, Firmino 70/

Real Madrid - Pari Sen Žermen 3:1 (1:1)

/Ronaldo 45. penal, 83, Marselo 86 - Rabio 33/

Utorak, 20. februar, 20.45:

20.45: (1,17) Bajern (8,00) Bešiktaš (14,0)

20.45: (3,30) Čelsi (3,40) Barselona (2,20)

Sreda, 21. februar, 20.45:

20.45: (2,95) Sevilja (3,20) Mančester junajted (2,50)

20.45: (2,55) Šahtjor (3,20) Roma (2,85)

(FOTO: Action Images)