Žustra rasprava Bajernovih zvezda zbog pertli: Humels stalno gubi loptu, Levandovski je i ne juri

uzavrela krv na Bajernovom treningu

Titula je kaparisana, plasman u četvrtfinale Lige šampiona obezbeđen onim brutalnim prebijanjem Bešiktaša, tu su svi uslovi da se u Minhenu opuste, ali u praksi nije baš tako, pa svi nemački mediji danas bruje o žustroj raspravi dvojice Bajernovih asova - Matsa Humelsa i Roberta Levandovskog.

Sve se zbiva na treningu uoči meča sa Frajburgom (nedelja, 18 sati), pred oko 200 navijača u ulici Zabener štrase. Tim podeljen u dve ekipe, Korentin Toliso postiže pobednički pogodak u trenutku dok Levandovski, koga mediji ovih dana uveliko sele u Real Madrid, vezuje pertlu.

“Levi, jsi li ozbiljan? Stvarno si baš sad našao da vezuješ pertlu? Idi bre dođavola”, glasila bi - u slobodnom prevodu - poruka koju ne nezadovoljni Humels uputio prvom strelcu ekipe.

Ovaj mu nije ostao dužan.

“Pa ti si izgubio loptu”, uzvratio je Levandovski, a rasprava se tek onda rasplamsala.

“To je greška. Ovo tvoje, to je pristup”, odbrusio mu je Humels.

“Samo pričaš, a stalno gubiš lopte”, nadovezao se Leva, da bi se sve završilo sa Humelsovim: “Umukni! Gubi se!”

Fizičkog nasrtaja nije bilo, ali su prisutni novinari primetili da se dvojica igrača nisu rukovala posle završenog treninga. Podsetili su takođe i da šef struke Jup Hajnkes voli kad se igrači na treninzima ponašaju kao da je u pitanju takmičarska utakmca tako da mu sigurno neće zasmetati to što je krv uzavrela. Štaviše, verovatno će mu biti drago što igraču ozbiljno shvataju obaveze. Ali Bajern je to. Valjda se to i podrazumeva.

Sa druge strane, nema apsolutno nikakve dileme i da će pojedini mediji ovaj konflikt - ili bolje reći malodušnost Levandovskog - iskoristiti kao prilog tezi da Poljak želi da na kraju sezone napusti Minhen i u Madridu zameni Karima Benzemu. I nije nemoguće da ima i do toga.

(FOTO: Action Images)