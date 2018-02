ZVANIČNO: Božinov ima 14. klub u karijeri

Valeri Božinov (31) je danas i zvanično u svoju biografiju dodao 14. klub u karijeri.

Fudbalski globtroter će u narednih šest meseci probati da se skrasi u Rijeci, a ako bude zadovoljio u redovima aktuelnog šampiona Hrvatske, može da računa na ugovor na još dve sezone sa timom sa Rujevice.

"Hvala Rijeci što mi je pružila ruku i dala priliku da uživam u fudbalu. Hvala predsedniku Miškoviću i svima u klubu, kao i treneru Keku. Hvala svima, presrećan sam i jako sam zadovoljan", izjavio je Bugarin koji je već dobio nadimak Božo u komšiluku.

Naravno, iskusni napadač se nije ustručavao sa obećanjima.

"Ostaviću srce na terenu i nadam se da ćemo ove godine da osvojimo barem jednu titulu. Neka to bude Kup s obzirom na to da će prvenstvo biti veliki izazov. Ipak je ovo Rijeka i moramo da se borimo do kraja u svakoj utakmici", poručio je Božinov koji se već priključio ekipi na pripremama u Portugaliji.

Podsetimo, u bogatoj karijeri Valeri Božinov je nastupao za Leće, Fjorentinu, Juventus, Mančester Siti, Parmu, Sporting Lisabon, Veronu, Vićencu, Levski, Ternanu, Partizan, Meižou (Kina) i Lozanu.

(FOTO: www.nk-rijeka.hr)