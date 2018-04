Milan je završio veliki posao! Dan posle remija u Derbiju dela Madonina koji je označio i oproštaj od ambicija vezanih za plasman u Ligu šampiona, Rosoneri su potpisali novi, trogodišnji ugovor sa Đenarom Gatuzom. Prethodnu činjenicu, naravno, niko u klubu nije uzeo kao zamerku mladom stručnjaku, jer upravo je on uspeo da živne slavni klub prethodnih meseci i dovede ga u situaciju da se bori za LŠ.

Sedmostruki šampion Evrope pre nekoliko dana protiv Juventusa pružio je takođe jako dobru partiju i opšti je utisak - zaslužio više od časnog poraza. Sve te dobre vibracije na San Siro je doneo Gatuzo, pa su navijači danas vrlo zadovoljni što je Rino stavio paraf na novi ugovor koji će ga zadržati u Milanu do 2021. godine.

"Nema ni najmanje dileme, ovo je jedna od najvažnijih odluka koju smo ja i Masimilijano Mirabeli doneli otkako rukovodimo ovim klubom", izjavio je na konferenciji za medije Marko Fasone, direktor Milana.

Sa platom od 120.000 evra godišnje Đenaro Gatuzo do danas je bio najslabije plaćeni trener u Seriji A. To je po dogovoru još otkako je vodio mladim tim. Prema novom, a to su nezvanični podaci, 40-godišnji stručnjak će dobijati deset puta više novca na godišnjem nivou - oko 1.200.000 evra. Ni sa tom platom Rino neće biti među najplaćenijima, pošto više od njega imaju Alegri (7.000.000), Splaeti (3.000.000), Di Frančesko (1.500.000), Sari (1.400.000), Gasperini i Inzagi (po 1.300.000)...