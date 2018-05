Ono što je bilo dogovoreno, sada je dobilo i zvaničnu potvrdu. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević produžio je ugovor sa klubom do leta 2020. godine. On je stavio paraf na novu dvogodišnju vernost sa matičnim klubom u prisustvu Svetozara Mijailovića, Dragana Džajića, Zvezdana Terzića i Mitra Mrkele.

On će po slovu ugovora mesečno zarađivati 40.000 evra. Uz to klub se obavezao da mu isplati bonuse u slučaju evropskih i domaćih uspeha.

„Danas smo uradili veliki deo strateškog posla. Trener Vladan Milojević je potpisao ugovor na dve godine, i do 2020. godine ćemo imati trenera koji po svim svojim kapacitetima i kvalitetima odgovara profilu koji treba da ima trener Crvene zvezde. Veliki deo posla je odrađen na zadovoljstvo svih. Osnovni cilj naredne sezone jeste šampionska titula, mada smo svesni da smo uspesima ove godine podigli lestvicu očekivanja Zvezdinih navijača, i potrudićemo se da ispunimo njihova očekivanja“, poručio je Zvezdan Terzić.

I Zvezdin sportski direktor ne krije zadovoljstvo zbog potpisa Vladana Milojevića.

„Veoma sam zadovoljan što je Vladan produžio ugovor na još dve godine. On je naše najveće pojačanje u ovom prelaznom roku. Nadam se da ćemo nastaviti da ostvarujemo dobre rezultate, i pokušaćemo da rastemo iz utakmice u utakmicu, kao što smo činili ove sezone“, rekao je Mrkela