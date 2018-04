Vest dana u svetu fudbala je zvanično potvrđeno: Arsen Venger napušta Arsenal na kraju sezone!

Londonski klub je u zvaničnom saopštenju potvrdio odlazak čuvenog Profesora na kraju sezone posle 22 godine na klupi Tobdžija. A Vneger je poslao kratku oproštajnu poruku u kpojoj se zahvaljuje svima.

"Posle pažljivog razmišljanja i razgovora sa ljudima u klubu, osetio sam da je pravi momenat da napustim klupu Arsenala. Zahvalan sam za zbog privilegije koju sam imao da služim ovom klubu tokom tolikih nezaboravnih godina. Vodio sam ovaj klub sa maksimalnom povećenošću i integritetom. Želim da se zahvalim osoblju, igračima, rukovodstvu i navijačima koji su mi boravak u klubu učinili tako posebnim. Apelujem na navijače da budu uz tim do kraja sezone. Apelujem i na sve Arsenalove navijače da nastave da dele dosadašnje vrednosti kluba. Volim vas sve".

Arsen Venger

Francuz je u Arsenal došao pre 22 godine iz Nagoje i dočekan je sa velikom skepsom i podozrenjem. Za više od dve decenije na klupi Tobdžija je ispisao najslavnije stranice u istoriji londonskog kluba.

Postao je prvi nebritanski trener koji je osvojio duplu krunu na Ostrvu i do danas je jedini koji je do titule došao bey poraza. Bilo je to 2004. godine a generacijom Nepobedivih. U Arsenalu je osvojio 17 trofeja. Od toga tri Premijer lige, sedam FA kupova po čemu je rekorder u istoriji engelskog fudbala i sedam Komjuniti šildova. Doveo je Arsenal do finala Lige šampiona 2006. godine u kojem je izgubio od Barselone. Vodio je Arsenal na 823 premijerligaške utakmice i pobedio na 473 uz 191 poraz i 199 remija.

Ipak, Vengerov najveći legat, veći od trofeja, je to što je promenio istoriju ostrvskog fudbala, doneo je lep fudbal i pas igru u Premijer ligu. Imao je svoj stil i svoje ideale koje nikad nije izdao. Promenio je istoriju Arsenala, otkrio mnoge velike fudbalere, doneo klubu ogroman novac i najzaslužniji je što je Arsenal izgradio moderan stadion i postao jedan od najbogatijih klubova na planeti.

(FOTO: Action images)