Ranije nego što je to moglo da se očekuje, Stiven Džerard se vratio u fudbal i započeo novu karijeru. Liverpulova ikona je danas i zvanično potvrđen kao novi trener Glazgov Rendžersa!

Legenda u legendarnom klubu. Biće zanimljivo...

Džerard je potpisao ugovor na četiri godine što znači da na Ajbroksu imaju veliko poverenje u njega i da ga žele na duže staze. S obzirom na trenersko neiskustvo, značiće mu ovako poverenje uprave Rendžersa.

Džerard će sa radom početi kada se završi aktuelna sezona.

„Velika mi je čast što sam izabran za sledećeg trenera Glazgov Rendžersa. Imam ogromno poštovanje prema ovom klubu, njegovoj tradiciji i istoriji. Jedva čekam da počnem sa radom u klubu i da nastavimo sa uspesima kojih je bilo mnogo kroz istoriju“, rekao je Džerard.

On je igračku karijeru završio pre godinu i po dana u Los Anđeles Galaksiju, a pre toga je skoro ceo život nosio dres Liverpula u kojem je stekao status mitskog kapitena.

Od prošlog aprila je bio zaposlen u Liverpulovoj omladinskoj akademiji i to mu je za sada jedino trenersko iskustvo. On je tek drugi Englez koji je seo na klupu slavnog škotskog kluba, a pre njega je to bio Marko Vorbarton od 2015. do 2017. godine.

Najveći rival Džerardu i Rendžersima će biti šampion Seltik koji se klupe predvodi njegov bivši trener iz Liverpula, Brendan Rodžers.