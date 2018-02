Zvezda bez zamene za Kangu, igraće bez pleja: Đuričić nije hteo u Srbiju, Aleksić nije taj tip

(Od našeg izveštača iz Antalije)

Mršavo je bilo protiv Amkara, protiv Ujpešta još mršavije... Mogu fudbaleri Crvene zvezde da pronađu izgovor u streoptipnim izjavama o nikad težim pripremama, ali činjenica je da će stručni štab crveno-belih biti na mukama.

Gabonac Gelor Kanga je napustio beogradski tim u finišu prelaznog roka. Praktično ostavio je bez mogućnosti crveno-bele da reaguju. Videlo se na prethodna dva meča koliko je nedostajao.

"Nisam zadovoljan kako smo odigrali prvo poluvreme. Nije dobro ni kada ekipa igra u pripremnom periodu ligra lepršavo. To znači da nisu dobro trenirali. Drugo poluvreme su ušli mlađi igrači, odmorniji. Tada smo dominirali", poručio je Zvezdan Terzić.

Osnovni utisak se ne menja. Mada Terzić kaže da su crveno-beli planski prodali Kangu.

"Verujem treneru Milojeviću. On želi da promeni sistem, ne želi da igra sa plejom. Konceptualno će da igra drugačije, svi će imati obaveze u igri... Sigurno neće biti dovođenja igrača na toj i slličnnim pozcijama. Nudili su nam se pojedini fudbaleri, ali imamo dobar fond. Razmišljali smo o Ivaniću, ali se nisu poklopile kockice. On nije bio ekspilicitan u stavu da želi u Zvezdu. On nije bio naš prvi pik, ali jeste igrač koji bi se uklopio u naš sistem. Direktor Mrkela je pričao i sa Đuričićem u decembru. Nije želeo da se vraća u Srbiju", otkriva Terzić.

Zvezda: Propada šifra 4-4-2!

Aleksić je dugo figurirao kao potencijalno pojačanje.

"Aleksić nije profil igrača koji može da zameni Kangu. Kanga je osmica, a Aleksić je što bismo mi rekli 9,5", objasnio je Terzić.

Crveno-beli su zaključili prelazni rok otkupom ugovora Srđana Babića. Prethodno je u Bena i Hajdina investirano oko 700.000 evra.

"Doveli smo samo Bena koji je bio želja Milojevića i Hajdina. Njega moram da pohvalim, to je bila deficitarna pozicija."

Piše: Darjan Nedeljković

Foto: MN Press