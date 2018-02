Zvezda hoće Danilovića, cena je 250.000 evra

Prelazni rok u većem delu Evrope je završen, ali u Srbiji traje još dva dana. Do 11. februara je moguće da srpski klubovi registruju novajlije. Iako deluje da je Crvena zvezda završila sa kupovinama i da u finišu pijace neće biti velikih pojačanja, iz Republike Srpske stižu vesti da su crveno-beli zainteresovani za jednog od najvećih talenata tamošnjeg fudbala.

Mladi vezista banjalučkog Borca, Vladan Danilović je želja Crvena zvezde, pišu lokalni mediji. A to je u izjavi potvrdio i potpredsednik banjalučkog kluba, Vico Zeljković.

„Beograđani su nas, baš kao i predstavnici još desetak klubova zvali zbog Danilovića, ali po meni njegov prelazak u Crvenu zvezdu nije u ovom trenutku realan. Međutim, postoji mogućnost da ode, ali i da odmah do leta bude pozajmljen nazad Borcu. Na taj način bi u nogama imao još petnaestak utakmica, jer bi bilo teško očekivati da se ovog proljeća izbori za značajniju minutažu na Marakani“, rekao je Zeljković.

On je otkrio i da je 18-godišnji vezista bio blizu prelaska u ljubljansku Olimpiju, ali da je transfer propao.

„Istina je da nismo uspeli da se dogovorimo sa Olimpijom, ali je ostavljena mogućnost da se na proleće naša saradnja sa Slovencima nastavi, odnosno sa njenim vlasnikom Milanom Mandarićem. Međutim, i dalje sam ubeđen da će Danilović otići iz Borca jer ima još dosta zemalja u kojima prelazni rok još nije završen, a među njima su Srbija, Hrvatska, Slovenija, Poljska...“, naglasio je Zeljković.

On je naglasio da se od iznosa transfera u visini od 250.000 evra neće odustati.

„Samo ukoliko neko bude spreman toliko da plati, moći će da dovede Danilovića. Naravno uz to ide i procenat od sledećeg transfera. Jedno je sigurno: nećemo ga prodati negde, gde će sedeti na klupi, već tamo gde će igrati i još brže napredovati nego do sada“, dodao je Zeljković.

Defanzivni vezista je pre mesec i kusur dana tkrio da ima pozive večitih iz Beograda, ali nije delovao zagrejan za selidbu na Topčidersko brdo.

„Moje je da radim i čekam. Videćemo u narednim danima šta će biti. Imam potpuno poverenje u ljude iz kluba i siguran sam da će za mene izabrati najbolju opciju. Ne mislim da sam previše mlad da bih otišao iz BiH. Znam da me žele i Partizan i Crvena zvezda, ali ako mogu da biram, karijeru bih nastavio u inostranstvu”, rekao je krajem prošle godine Danilović.