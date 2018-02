Zvezda ispala, kraj priče u Moskvi! Mora da se da i taj gol... (VIDEO)

Pogodak Dzagojeva

Rukom obrisan sav trud koji je Crvena zvezda uložila u 180 minuta rovovske borbe, iako će večno ostati upamćen u srcima navijača. Svaki put kad se budu prisetili moskovskog mraza udariće šakom o sto i u sebi opsovati: kako pobogu Žorž Souza i njegovi pomoćnici nisu videli da je Mario Fernandeš rukom primio loptu pre no što je krenula akcija koja je Zvezdinu odbranu uhvatila na spavanju i dozvolila Alanu Dzagojevu da, samo devet sekundi pre isteka sudijske nadoknade prvog poluvremena, postigne gol koji je na brutalan način okončao crveno-beli evropski san. I kako pobogu prvo Nemanja Radonjić u Beogradu, a sada i Aleksandar Pešić, pa Ben nisu uspeli da iskoriste te mukom stečene prilike? Na ledenih minus 13 na VTB Areni 1:0 za Armejce i njihov plasman u osminu finala Lige Evrope.

Devet prokletih sekundi!

Sve do tog trenutka gledali smo šahovsku partiju Vladana Milojevića i Viktora Gončarenka, koja je, budimo objektivni, bila najviše čemu je Zvezda mogla da se nada. Protiv sebe je imala bar trostruko skuplji tim, protivnika čija su dvojica štopera odigrali više nego ceo tim srpskog viceprvaka. I baš na tom planu iskustva Zvezda je i pala. Individualni kvaliteta Armejaca jeste bio vidljiv, ali nije imao tolikog uticaja na igru. Kolektiv beogradskog tima tokom cele evropske sezone uzdizao je svakog pojedinca u ekipi, pokrivao svačiju grešku. Ovu prelomnu večeras nije mogao, jer nju je načinio sudija Souza.

Tu dolazimo do tog iskustva. Nije smeo Mičel Donald da signalizira igranje rukom, morao je odmah da nastavi, da ga obori, zaradi žuti karton ako treba. Nije smeo Konstantin Kučajev da bude potpuno sam na suprotnom kraju terena, nije smeo Dzagojev da bude zaboravljen na petercu. Jeste to lakše reći nego učiniti, ali to su te nijanse koje na ovom nivou prave razliku.

Sva dešavanja u drugom poluvremenu bila su uzrokovana tim Zvezdinim padom kocentracije. Sve bi verovatno izgledalo sasvim drugačije da se na pauzu otišlo bez golova. Nervoza bi se delila na ravne časti. Ovako, crveno-beli nisu imali izbora, morali su da napadnu, a CSKA je stekao luksuz da može da čeka grešku rivala. Bilo ih je naravno. Srećom pa ih nije pravio Milan Borjan, koji je u 64. minutu panterskom reakcijom sprečio Dzagojeva da otkloni sve dileme oko ishoda pobednika.

Međutim, na drugom kraju terena se videlo šta tačno nedostaje Zvezdi da postane vrhunski evropski tim. Znao je Vladan Milojević od starta sezone čime raspolaže, utegao je odbranu skoro do perfekcije. Ali za više od šesnaestine finala Lige Evrope - a nije to malo! - potreban je i efikasan napad. To Zvezda večeras nije imala. Mnogo obećavajućih akcija. I skoro po pravilu je pas kasnio za pola sekunda, išao pola metra u pogrešnu stranu...

Sve do 81. minuta. Ono što je Nemanja Radonjić promašio u Beogradu, u Moskvi je učinio Aleksandar Pešić. Rvao se herojski sa štoperima CSKA svih 180 minuta, ali kad je trebalo da se nagradi za dobar posao nije uspeo. Slavoljub Srnić je samo koji minut po ulasku na teren poslao savršen centaršut, Pešić nije uspeo da loptu sa četiri metra plasira iza leđa Igora Akinfejeva. I onda - druga šansa. Valjda su je hrabrošću zaslužili crveno-beli. El Fardu Ben je bio nešto iskosa, ali je imao otvoren put ka golu. Tragično je zahvatio loptu, pa se ona oteturala kraj suprotne stative.

Tim kakav je Zvezdin, oformljen tek ovog leta, rastao je iz utakmice u utakmicu, prevazišao sva očekivanja, obradovao navijače prvim evropskim prolećem posle 26 godina. Verovatno i dostigao svoj vrhunac u ovom trenutku. Izvukao je Vladan Milojević sve što je mogao iz njega. Ali dalje nije mogao. Ne treba međutim zaboraviti. Ne samo što je Zvezda prezimila u Evropi, Zvezda se junački pobila sa redovnim učesnikom Lige šampiona, Zvezda ga je dobrano uzdrmala, Zvezda se nije osramotila.

Evropo, do skorog viđenja.

CSKA – CRVENA ZVEZDA 1:0 (0:0)

/Džagoev 45+1/

Stadion: VEB Arena;

Kapacitet: 18.153;

Sudija: Žorž Souza (Portugal);

CSKA (3-5-2): Akinfejev - V. Berezucki, Ignaševič, Vasin (od 26. Nababkin) - Fernandes, Natho, Vitinjo (od 77’ Milanov), Kučaev, Džagoev - Vernblum, Musa.

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Borjan - Stojković, Savić, Le Talek, Rodić - Jovičić (od 88. Račić), Donald (od 78’ Srnić) - Ben, Krstičić, Radonjić (od 88. Adžić) - Pešić.

Piše: Dejan STANKOVIĆ;

Foto: Action Images.