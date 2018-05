Sezona i dalje traje, ali to upravu Crvene zvezde ne sprečava da užurbano radi na pripremi tima za narednu. Zvezdan Terzić je juče pričao o planovima u prelaznom roku. Nije prvi čovek crveno-belih želeo mnogo o imenima, međutim manje-više poznato je na koga je oko bacio novi šampion. Pa ako je verovati određenim izvorima na koje se pozivaju Večernje novosti, Zvezda je vrlo blizu angažovanja sjajnog kreativca Dejana Melega. I to bez obeštećenja.

Nekadašnji fudbaler Vojvodine podneo je zahtev za raskid ugovora jer je već duži period u sporu sa upravom Kajzerija koja ne izvršava ugovorne obaveze, a koja ga je pritom i suspendovala. Milan Jevtović (Antalija) je u sličnoj situaciji što se tiče finansija koje su i dalje veliki problem u tom klubu, pa bi i on mogao da dobije "čiste" papire.

Sve ovo su vrlo dobre vesti za čelnike najtrofejnijeg srpskog kluba, jer u slučaju da se ovakvi kapitalci dovedu bez obeštećenja, mnogo više novca ostaće za jače ugovore, kako je to Terzić rekao - TOP pojačanjima iz inostranstva.

Novosti podsećaju da je Meleg sa svojim agentom boravio pre više od mesec dana u Ljutice Bogdana i gotovo sve definisao oko svojih uslova. Jevtović je, s druge strane, zimus u Antaliji čekao da se u Zvezdi oslobodi mesto prodajom Slavoljuba Srnića, ali se kockice nisu poklopile, pa je ostao u Turskoj. S obzirom na to da mu se duguje popriličan novac, te da i on ima pravo da zatraži pravdu pred sudom, lako se može dogoditi da i on stigne u redove šampiona na prozivku.

Čekajući rasplet oko ove dvojice ofanzivaca, Crvena zvezda uveliko radi i na tome da reši situaciju sa Damijenom Le Talekom. Iskusnom Francuzu ističe ugovor kroz mesec dana i crveno-beli trenutno pokušavaju da ga ubede da produži saradnju. Ozbiljan argument uprave beogradskog kluba jeste cifra koja mu je već ponuđena za nasatavak saradnje. Umesto dosadašnjih 240.000 evra po sezoni, Le Taleku je ponuđeno skoro duplo više - 400.000 evra. Na ovu informaciju Sportski žurnal dodaje kako je Francuzova primarna želja i dalje odlazak u neku jaču ligu, te plata od minimum 700.000 na godišnjem nivou. A to je cifra koju Zvezda ne može da mu ponudi.

Žurnal još navodi da su se određene procene u stručnom štabu i rukovodstvu promenile poslednjih meseci, pa tako Mičelu Donaldu neće biti ponuđen nastavak saradnje...

Foto: MN Press, Starsport