Pobedom u večitom derbiju Crvena zvezda je praktično stavila obe ruke na šampionski pehar, ali će učenici Vladan Milojevića pokušati da u ekspresnom roku i matematički obezbede 28. titulu. Gledajući tabelu, očekuje ih teška prepreka na Čairu (19.00, TV Arenasport 1), ali...

Crveno-beli su u poslednje vreme igrali odlično protiv ekipe koja je glavni favorit za treće mesto. Tome u prilog podatak da na prethodnih sedam utakmica ima isto toliko pobeda uz fantastičnu gol razliku (20:2), a jesenas je na Čairu slavila 4:0.

“Nadam se da ćemo i ovog puta biti efikasni, ali iskreno se ne bih žalio ni da bude 1:0 za nas, bitno je samo da osvojimo nova tri boda i nastavimo pobednički niz. Kada se pobeđuje sve je lepo, atmosfera u ekipi je fenomenalna i to je ono što nas gura dalje”, predočio je Nenad Krstičić, nezamenjivi vezista gostujućeg sastava, u kome danas neće biti suspendovanog Mičela Donalda (isključen na derbiju), a očekuje se identična formacija kao protiv Partizana, sa Benom iza Pešića, a Srnićem i Radonjićem po bokovima u ofanzivi.

Radnički će imati veći takmičarski motiv. Jesu učenici Dragana Antića Recka pobedom na Banovom brdu načinili ogroman korak ka trećem mestu, ali su trenutno izjednačeni sa Spartakom. Nišlije imaju samo jedan trijumf u prethodnih pet utakmica, na svakom od tih mečeva su primili bar po gol.

Večeras će prvi put u sezoni moći da računaju na Milana Pavkova u utakmicama protiv Crvene zvezde, jer je rukovodstvo lidera na tabeli dozvolilo pozajmljenom centarforu da igra, što nije bio slučaj u dosadašnja dva meča. Veliki motiv kod domaćina imaće bekovi Nikola Aksentijević i Aleksandar Subić, jer su ranije igrali za Partizan i pokušaće da eventualnim trijumfom zakomoplikuju prvenstvenu trku, mada je i domaćinu jasno da će crveno-beli uskoro biti krunisani.

“Igramo dobro, u sve smo boljoj formi i bez obzira što nam u goste dolazi najjača ekipa, verujem da možemo da ostvarimo dobar i kvalitetan rezultat. Čestitaćemo Zvezdi na novoj tituli, jer je teško pretpostaviti da može ispustiti kapitalnu prednost do kraja šampionata. S obzirom na to da su dobili derbi protiv Partizana, ubeđen sam da će rasterećeniji pristupiti meču. Upravo to bi mogla da bude naša šansa da u nadigravanju sa favoritom osvojimo bod ili tri. To nije nerealno, jer imamo kvalitetan tim”, saopštio je trener Nišlija, Dragan Antić, koji može da računa na najboljih 11.

Projektovani sastavi

RADNIČKI NIŠ - CRVENA ZVEZDA, 19.00

Niš

Stadion: Čair

Sudija: Majo Vujović (Novi Sad)

RADNIČKI NIŠ: Živković - Aksentijević, Miladinović, Simunović, Subić - Petrović, Mićić - Babić, Sl. Stojanović, Mrkić - Pavkov. Trener: Dragan Antić.

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Stojković, Le Talek, Babić, Rodić - Jovičić, Krstičić - Srnić, Ben, Radonjić - Pešić. Trener: Vladan Milojević.

SRBIJA 1 (PLEJ-OF) - 32. KOLO

Petak

Voždovac - Napredak 1:0 (1:0)

/Stuparević/

Subota

19.00: (8,50) Radnički Niš (4,50) Crvena zvezda (1,35)

18.00: (2,00) Vojvodina (3,30) Spartak Subotica (3,60)

19.00: (1,40) Partizan (4,30) Čukarički (7,50)

* Kvote su podložne promenama

TABELA:

