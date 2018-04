Slavlje posle Radonjićevog gola

Možda bi bila uneta u vitrine stadiona “Rajko Mitić“ i uz poraz, ali ne bi onda imala tu draž. Tek sada, šampionska titula na koju je Crvena zvezda već stavila ruku dobija onu finu glazuru i mazi navijačku dušu. A baš takva, baš fina, bila je i Zvezdina igra u 157. večitom derbiju u kojem su crveno-beli kao retko kada poslednjih godina Partizanu održali čas fudbala i trijumfom od 2:1 ljutom rivalu šest kola pre kraja prvenstva odmakli na čini se nedostižnih devet bodova prednosti. Nemanja Radonjić i Aleksandar Pešić golovima zaslužili da ih izdvojimo kao junake pobede, ali ovo večeras - to je bila tako karakteristična Crvena zvezda Vladana Milojevića: disciplinovana, vredna, ujedinjena i u najružnijim defanzivnim zadacima. Na kraju krajeva ovo je Crvena zvezda dostojna titule.

Više nema nikakve dileme, sada i crno-beli moraju da komšijama stisnu ruku i sportski priznaju - bolji ste.

Kažu da se pametan čovek uči na tuđim greškama, a Vladan Milojević je dobro prostudirao gubitak titule iz prošle sezone kada je Partizan u finišu sezone Zvezdi oteo titulu iz ruku. Ove sezone to se skoro pa sigurno neće desiti, jer bi crveno-beli morali da izgube bar tri od preostalih šest utakmica i kiksnu na još jednoj, a da Partizan dobije sve do kraja. Malo verovatno. Delom i zato što je Milojević proučio i dva pređašnja derbija iz ove sezone. Sve ono čime je Partizan tada nekako i uspevao da naudi večitom rivalu potpuno je neutralisano. Nije bilo onih dugih lopti na Leandrea Tavambu koje su jesenas mučile Zvezdu - ili bolje reći nisu one večeras davale nikakav rezultat - nervozni Marko Janković je uzalud špartao uz aut liniju, Danilo Pantić je nešto pokušavao, nije uspevao, za Armina Đerleka je očigledno ovaj derbi došao prerano...

Zvezda je dobila ključnu bitku na sredini terena. Branko Jovičić i Nenad Krstičić nisu možda igrači koji upadaju u oči, ali obavljaju lavovski deo posla. Šta tek reći za Slavoljuba Srnića, čoveka koji je već navikao javnost da iznova i iznova podiže granicu očekivanja. I tako već godinama. Poslednja linija već dokazana i u evropskim izazovima - nema tu mnogo prostora za grešku.

A kad Zvezda ispuni sve te Milojevićeve preduslove koji se tiču osnovnih elemenata igre, onda sama po sebi dođe i nagrada. U 157. večitom derbiju red je bio da svoju porciju slave uzmu Radonjić i Pešić, mada kako već rekosmo - ovo jeste bio trijumf ekipe, a ne pojedinca.

Egal utakmicu gledali smo samo u uvodnih 15-ak minuta, a i tada smo videli da Zvezda nije izašla na teren samo sa namerom da sačuva tih šest bodova prednosti, već i da ovu sezonu kruniše pobedom u utakmici svih utakmica.

A kad je u 18. minutu posle jednog auta Pešić loptu doturio do Srnića, on je prosledio Radonjiću, a ovaj šmekerskim šutem spoljnim delom kopačke iz kolena prevario Partizanovu odbranu i o stativu matirao nemoćnog Vladimira Stojkovića crveno-bela žurka je mogla da počne.

Verovatno se ni najverniji Partizanovi navijači ne sećaju kada su poslednji put u domaćoj utakmici crveno-beli toliko trpeli. U narednih 15 minuta preživeli su pakao!

Već u 21. velika greška Nemanje R. Miletića, koji je loptu predao u noge Branku Jovičiću, a ona se u treptaju oka stvorila pred Pešićem posle Benove asistencije. Još jedan mangupski potez potom. Pešićev ob preko Stojkovića i 2:0.

Ta dva brza gola crveno-belih bacila su Partizan u nokdaun iz kojeg do kraja meča nije ustao. Jeste u drugom poluvremenu barem počeo da igra fudbal, ali mogao bi - i morao - da bude srećan što u tih 15 minuta posle Pešićevog gola nije primio još jedan, pa i dva. Kao da ga nije bilo na terenu. Tako lako je Zvezda dolazila do šansi. Ben, pa Radonjić... Ma koliko čudno zvučalo, fudbal je u tim trenucima bio milostiv prema crno-belima.

I onda kad je došlo drugo poluvreme, pokazna vežba Zvezdine defanzivne perfekcije. Možda i prvi pravi šut u okvir njenog gola - probao je nešto ranije Ognjen Ožegović, ali nije to bilo to - videli smo tek u 88. minutu kada je Zoran Tošić, rezervista u ovom meču, tukao iz slobodnog udarca, a Borjan dobio priliku da se paradom istakne. U kompletnom utisku, ništa tu ne menja ni pogodak Ognjena Ožegovića iz penala duboko u sudijskoj nadoknadi.

Nervoza posle tog gola - Sejduba Suma je prednjačio, zbog toga je i isključen, kao i Mičel Donald - svedočanstvo je da su i crno-beli svesni koliko su danas podbacili. Zvezda ih je stavila u džep. Šampanjac je u kibli. Šampionska titula na par koraka udaljena.

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 2:1 (2:0)

/Radonjić 18, Pešić 23 - Ožegović 98/

Crvena zvezda (4-2-3-1): Borjan - Stojković, Le Talek, Babić, Rodić - Krstičić, Jovičić - Srnić (od 90. Adžić), El Fardu Ben (od 93. Milijaš), Radonjić (od 81. Donald) - Pešić.

Partizan (4-4-2): Stojković - Vulićević, N.R. Miletić, Marković, N.G. Miletić - Đerlek (od 53. Tošić), Pantić, Zdjelar, Janković (od 88. Suma)- Ožegović, Tavamba (od 81. Ivanović).

(FOTO: MN Press, Star Spor)