Šampionu se ljulja kruna, pol pozicija je rezervisana za Crvenu zvezdu! Crveno-beli omladinci sačuvali su četiri boda prednosti u odnosu na Brodarac, posle današnjeg brunog derbija 18.kola Omladinske lige Srbije - 1:1. Meč na Starom Sajmištu nabijen nervozom i tenzijom, pošto su sa obližnjih tribina letele i plastične flaše, završio se po volji igrača i velikog broja navijača Crvene zvezde. Zasluženo!

Bez pomoći Joveljića, Luke Ilića, odnosno odnedavno fudbalera Grafičara Rakića, Stanojeva i Veljka Nikolića, crveno-beli nisu blistali na atipičnom terenu Brodaraca. Međutim, snagom volje uspeli su da nadoknade inicijalno vođstvo ovogodišnjeg učesnika Lige šampiona.

Navijače Crvene zvezde do delirijuma je u 72.minuru doveo krilni fudbaler Milana Lešnjaka - Savić On je na drugoj stativi sačekao centaršut kome je prethodila sjajna akcija Ivana Ilića i Bosića. Kao retko kada odbrana Brodarca nije dobro reagovala i Zvezda je stigla do izjednačenja.

Reklo bi se - zasluženo. Domaćin se uglavnom trudio da iskoristi prednost koji mu daje skraćen i atipičandomaći teren. Posle pogotka u 23.minutu Brodarac se odlučio da da na italijanski način čuva prednost. Igrali su čvrsto domaći, napravili mali milion faulova i sekli napade crveno-belih. Teško je do šansi dolazili gosti. Međutim, imali su značajan vetar u leđa mladići u crveno-belim dresovima. Kao da se igra derbi Superlige. Povremeno je takva atmosfera vladala na tribinama stadiona Brodarca. Iskoristili su to gosti i došli do remija sa ukusom pobede.

Kakvo rivalstvo vlada između ova dva kluba videlo se još u petom minutu. Ozbiljno se zakuvalo u duelu Erakovića i Babovića. Bilo je još mnogo verbalnih duela. Ali na kraju ruka ruci.

Foto: MN press