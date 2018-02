Zvezda s praznom mrežom putuje u Moskvu: Pešić ponovo puca rafalom! (VIDEO)

Zvezda s netaknutom mrežom putuje u misiju osvajanja Moskve! Prolećnu premijeru učenici Vladana Milojevića odradili su po prinicipu - i snaga sačuvana i bodovi na broju. Crveno-beli nisu blistali protiv Javora (2:0), ali su odradili posao i sačuvali svoj gol u drugom prolećnom takmičarskom meču.

Upravo će od samopouzdanja kompletnog defanzivnog reda umnogome zavisti ishod revanš susreta sa vicešampionom Rusije. Pred 7.653 gledaoca na najvećem srpskom stadionu, Ivanjičani su odrađeni ranim pogotkom talentovanog Luke Adžića i sa još dva komada najboljeg strelca Aleksandra Pešića. Morao je i mogao lider Superlige da dođe do ubedljivijeg trijumfa. Međutim, početkom nastavka festival promašaja imao je u polju zapaženi, a pred golom smušeni Ben. Crveno-beli su za još jedan mali korak bliži osvajanju titule, a to je ultimativni zahtev navijača najtrofejnijeg srpskog kluba. Govorili su to i povici pre početka meča sa Javorom.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nije odstupio od pobedonosnih jesenjih principa. Ponovo je, posle iscrpljujuće evropske bitke, dobrano izmešao karte. Međutim, pojavljivanje standardnih bekova Rodića i Stojkovića nagovestilo je plan iskusnog stručnjaka da u Moskvu želi da otputuje sa netaknutom mrežom.

Početak prolećne premijere nije mogao lepše da počne za crveno-bele. Javor je pao posle prvog, pravog napada. Najisutreniji Pešić lepo je odigrao na stranu, a još lepšu dijagonalu zavrnuo Luka Adžić, za incijalno vođstvo lidera Superlige. Iako bez pomoći rodonačelnika evropskih uspeha, Crvena zvezda je rutinski rešavala sve situacije. Sa Krstičićem kao pomoćnim plejmejkerom domaćin je povremeno razgrađivao odbranu Javora. Bez mnogo lepote, ali vrlo delotvorno su igrali učenici Vladana Milojevića.

Posle proigravanja Krstičića odličnu šansu promašio je Rodić (Đogatović odbranio), ali golmanu Javora nije bilo spasa u 31. minutu. Posle pasa iz dubine Pešić se našao u idealnoj prilici, a onda mangupski sačekao neopreznog Crnomarkovića da ga pokupi. Dovoljno da Brdar pokaže na kreč, a da Pešić stigne do 17. prvenstvenog gola u sezoni.

Javor je imao jednu solidnu šansu, tačnije prekid, posle loše procene Borjana, ali je golman crveno-belih odbranio lep pokušaj Sevića.

Već na poluvremenu bilo je jasno da će Crvena zvezda zabeležiti osmi uzastopni trijumf protiv Ivanjičana. Javor je imao manji ofanzivni trzaj, ali suviše je to kratko trajalo. Crveno-beli su odrađivali posao, Ben je promašivao, međutim i asistirao. Odlično je u 71.minutu uočio Pešića koji je u svom stilu lako prevario Đogatovića za konačnih 3:0.

CRVENA ZVEZDA - JAVOR 3:0

/Adžić 5, Pešić 29, 72/

Beograd.

Stadion: Rajko Mitić.

Sudija: Ilija Brdar.

Crvena zvezda: Borjan - Stojković, Frimpong, Babić, Rodić - Račić, L. Ilić (od 65. Srnić) - Ben, Krstičić (od 60. Milijaš), Adžić (od 71. Milić) - Pešić.

Klupa: Supić, Milijaš, Milić, Radonjić, Srnić, Gobeljić, Savić.

Javor: Đogatović, Ristovski, Marčić (od 46. Maričić), Đerić, Kornelijus, Crnomarković, Sević, Petković (od 62. Cvetković), Mrkaić, Amanović, Panić.

Klupa: Šćekić, Eliomar, Marković, Maričić, Kolaković, Ilić, Svetković.

SUPERLIGA - 23. kolo

Petak

Napredak - Spartak 4:3 (2:2)

/N'Dijae 20, Zec 20, Nikolić 73, Vulić 90+2 - Savković 4, Čečarić 45, Savković 90+1/

Subota

Zemun - Borac 3:0 (2:0)

/Lasickas 10, Đenić 39, 64/

Crvena zvezda - Javor 3:0 (2:0)

/Adžić 6, Pešić 29pen, 72/

17.00: (1,30) Čukarički (4,70) Mačva (10,0)

17.00: (2,35) Rad (3,00) Radnik (3,10)

17.00: (1,80) Vojvodina (3,35) Voždovac (4,40)

Nedelja

13.00: (1,25) Radnički Niš (5,20) Bačka (11,0)

14.00: (9,50) Mladost Lučani (4,80) Partizan (1,30)

PIŠE: Darjan NEDELJKOVIĆ