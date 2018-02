Zvezda - skroman tim! Marakana iz prošlog veka, čudesna pesma i šta je najveća katastrofa...

Opšti utisak iz ruskih medija posle remija CSKA i Crvene zvezde (0:0) jeste da su Armejci dobro prošli u Beogradu. U izveštaju Sport ekspresa novinar konstatuje kako Moskovljani nisu bili na svom nivou, te kako su crveno-beli definitivno skromniji sastav.

"Dovoljno je reći da Donald i Le Talek nisu mogli da igraju rusku Premijer ligu. Takođe, Rodić je malo igrao u Volgi i Krilima. A ovde su oni među glavnim igračima, lideri", stoji u tekstu.

Isti list ipak konstatuje da je Zvezda bila bliža pobedi, da je imala bolje šanse i na sačuvanoj mreži zahvaljuju iskusnom golmanu Akinfejevu. Pominje se ona situacija kada je Radonjić izašao jedan na jedan sa ruskim golmanom, odnosno kada je Le Talek izronio iz onog dima posle bakljade, a Akinfejev čudesno izvadio loptu iz gornjeg desnog ugla. Rusi pišu da je CSKA na ove šanse uglavnom odgovarao većim posedom lopte i s nekoliko opasnih kontri, od kojih je najbolja bila jedna koju je upropastio Musa. U tekstu još stoji da je ta činjenica dosta alarmantna pred revanš u Moskvi...

I mi smo sinoć konstatovali, a naravno i Rusi, s tim što su oni još pobliže objasnili koliki će zapravo biti hendikep to što Aleksandra Golovina neće biti u revanšu. Golovin ima samo 21 godinu i predstavio se kao zaista strašan igrač. Šutira iz daljine, deli asistencije, jak je na lopti... Sve što je potrebno za jednu kompletnu, lepu sliku mladog asa.

"I dok žuti karton za Berezuckog nije doneo ništa strašno, onaj za Golovina prava je katastrofa za CSKA", konstatuje novinar Sport ekspresa. A kako je Dzagoev daleko od top forme, jasno je da će Armejci imati ogromnu "rupu" na sredini terena 21. februara Moskvi.

Rusi nisu oduševljeni kako je funkcionisao tandem Musa - Vitinjo, pored Akinfejeva pohvale je dobio i iskusni Natho, dok se za Vernbloma, koji je jedan od stubova tima, kaže da je bio izgubljen u prostoru i da je za revanš prekopotrebno njegovo pravo lice.

U zanimljivoj reportaži iz Beograda novinari Sport ekspresa opisali su i naš najveći stadion, koji se nije baš najbolje proveo na njihovim stupcima...

"Ono što je bilo veličanstveno jesu pesme navijača Crvene zvezde. Opisivati ih baš i nema smisla - to morate da čujete. Uz takvu muzičku pratnju crveno-beli igraju svaku utakmicu. A jedna od pesama bila je posvećena i moskovskom Spartaku, velikom rivalu CSKA. Jedino što nedostaje jeste udobnost na samom stadionu. Da bi stigli do svog sektora, navijači su morali da prođu kroz kaljugu. To je sve bio proizvod kiše i snega na travnatoj livadi. Jer infrastruktura stadiona Rajko Mitić zamrznuta je negde u prošlom veku. S druge strane, opet, i ljudi i policija oko stadiona bili su vrlo ljubazni. Nije zabeležena nijedna neprijatnost, kao što se ponekad može dogoditi u Rusiji. I zbog toga jedno veliko hvala".