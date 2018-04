Zvezda u kvalifikacijama za Ligu šampiona: Kad? Kako? Protiv koga? Zašto 3/4?

Crvena zvezda je osvajanjem nove titule prvaka države, obezbedila i novi napad na plasman u Ligu šampiona. Crveno-beli su ove sezone imali fenomenalne rezultate u Evropi čiju reprizu bi većina navijača verovatno potpisala i za narednu sezonu. S tim što Zvezda narednog leta ima novi pokušaj da napadne palsman u Ligu šampiona, a Liga Evrope ostaje kao B opcija.

UEFA je menjala pravila za sledeću sezonu i plasman u Ligu šampiona je za klubove iz zemalja kao što je Srbija postao još teži nego prethodnih sezona. Crvena zvezda će kao šampion Srbije krrenuti iz prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona u kojem će se naći 34 tima. Sa klupskim koeficijentom 10.750, Zvezda je sigurna među nosiocima što znači da izbegava timove poput Seltika, Astane, BATE Borisova, Karabaga, Rozenborga, Ludogoreca…

Mogući rivali su za sada: Vikingur (Farska Ostrva), Krusejders (Severna Irska), Sutjeska (Crna Gora), Suduva (Litvanija), Kork Siti (Irska), Spartaks Jurmala (Letonija), Valur (Island), Torpedo (Gruzija), šampioni Jermenije, Luksemburga…Najteže opcija za crveno-bele u prvom kolu su da izvuku Olimpiju (Slovenija) ili Ferencvaroš (Mađarska) ako ti klubove osvoje titule u svojim zemljama.

Potom sledi teži posao. Još se ne zna da li će Crvena zvezda biti nosilac u drugom kolu kvalifikacija. A mnogo bi značilo da bude… Naravno, pod pretpostavkom da prođe prvo. Situacija je trenutno prilično nategnuta. Potrebno je da se poklope neki rezultati širom Evrope. Neki su se već poklopili jer Makabi nije prvak Izraela, a Kopenhagen je izvisio za titulu u Danskoj. Ali potrebno je da se slože još neke kockice. Za Zvezdine navijače je bitno da u nastavku sezone Legija ne osvoji titulu u Poljskoj, Steaua u Rumuniji, APOEL na Kipru i Maribor u Sloveniji. Za Zvezdu je neophodno da se dese makar tri od te četiri stvari. Kao i da Hapoel Ber Ševa i Brondbi zadrže prednosti u svojim šampionatima što je izvesno da će se desiti.

Zvezdaši će tako s posebnom pažnjom pratiti rasplet situacije u šampionatima Rumunije, Poljske, Slovenije i Kipra. Već večeras je na Kipru derbi koji odlučuje o tituli. Ako Apolon pobedi, onda je to sjajna vest za Zvezdu. Večeras je i derbi u Bukurešti gde Steaua dočekuje Kluž. Ako FCSB pobedi, praktično će overiti titulu što ne odgovara Zvezdi. Ali ako Kluž pobedi, onda je sve otvoreno. Za Zvezdu je bitno i da Olimpija zadrži bodovnu prednost u odnosu na Maribor koja se ozbiljno istopila u poslednje vreme. Olimpija je i danas kiksnula, pa je za prethodna tri kola njena prednost u odnosu na Maribora sa sedam bodova istopljena na svega jedan bod! Na kraju, najzanimljivija je situacija u Poljskoj gde Zvezdi odgovara da Leh ili Jagielonija svrgnu Legiju, a trka je izjednačena.

Sa statusom nosioca u drugom kolu, Crvenoj zvezdi će biti mnogo lakši evropski put. U drugom kolu će od nenosilaca kao najteže rivale moći da izvuče upravo klubove za koje trenutno navija da osvoje titule u svojim šampionatima. Naprimer, Kluž, Leh, Apolon ili Olimpiju. Naravno, ako oni budu prvaci i ako prođu prvo kolo. A pored njih su potencijalni rivali i Hapoel Ber Ševa, Rozenborg, Helsinki, prvaci Mađarske, BiH, Slovačke, Albanije…

Ako ne bude nosilac u drugom kolu, Zvezda može na Seltik, Ludogorec, BATE, Dinamo Zagreb, Karabag, Šerif, Malme, Astanu, Steauu ako bude šampion Rumunije… Dakle, teži put. Ali ne i nemoguć.

Ako prođe drugo kolo, Zvezdu čekaju još dva kola u kojima sigurno ne može da se nada statusu nosioca. Potencijalni rivali su najbolji nosioci iz drugog kola poput Ludogoreca, Seltika, Steaue, plus Salcburg i PSV Ajndhoven koji se uključuju tada. U četvrtom kolu se uključuju Jang Bojsi i možda prvak Češke.

Ono što je drugačije u odnosu na prethodne sezone je da prvak Srbije ima lakši put do Lige Evrope ako ispadne u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Pod pretpostavkom da Zvezda prođe prva dva kola kvalifikacija za LŠ i da bude eliminisana u trećem gde neće biti favorit, igraće plej-of za Ligu Evrope. Ali za razliku od prethodnih sezona će biti nosilac i može samo na klubove koji dolaze iz kvalifikacija za Ligu šampiona i prvaci su svojih zemalja. Dakle, Zvezda u plej-ofu za Ligu Evrope ne može na klubove iz Engleske, Italije, Španije, Francuske. I tu bi joj najteži rival mogao biti Rozenborg. A ako dođe do četvrtog kolakvalifikacija za Ligu šampiona i tu bude zaustavljena, imaće obezbeđen plasman u Ligu Evrope.

Suština je da je teže do Lige šampiona, ali lakše do Lige Evrope. Do žreba ima još dugo i do tada zvezdašima ostaje da navijaju protiv Legije, Maribora, APOEL-a i Steaue...