Lazarev grad bi mogao da bude mesto Zvezdinog šampionskog krunisanja. Crveno-beli bi danas protiv Napretka (16 časova) mogli da krunišu odličnu sezonu i overe 28.titulu šampiona države. I pored toga što navijači spremaju fijestu na usnama učenika Vladan Milojevića dominiraće samo jedna reč - osveta.

Napredak je jedina ekipa u Superligi koju crveno-beli ove sezone nisu uspeli da savladaju. Jesenas, na stadionu Mladosti, presudio je pogodak Mitrovića u zaostavnom vremenu, dok je 11.marta na Marakani bilo 1:1. I tada su Čarapani pogodili u samom finišu.

Sigurno će to izabranici Vladan Milojevića, opijeni dobrim rezultatima, imati na umu. I Zvezdin trener sigurno neće spremati ražanj, dok je zec još u šumi.

„Nije samo titula u pitanju, Napredak je jedina ekipa koju nismo pobedili ove sezone. Imamo negativan skor, potrudićemo se da to ispravimo. Želimo da pobedimo sve do kraja, Zvezda je toliko veliki klub da i na prijateljskoj utakmici želi da pobedi. To tražim od igrača od prvog dana, ne želim da se menjamo“, poručio je Vladan Milojević.

Zvezda u Kruševcu neće moći da računa na Milijaša (parni kartoni) i Milana Rodića koji je isključen protiv Čukaričkog. Vrlo je verovatno da će tandem krilnih igrača činiti Radonjić i Adžić.

Trener domaćina Milorad Kosanović predstavlja specijalca za večite. Redovno im uzima bodove, mada će sada veći takmičarski motiv imati crveno-beli. Istina, Napredak i dalje ima teoretske šanse da se domogne mesta u Evropi, ali...

Na četiri od poslednjih pet susreta Napretka došlo je 0-2 gola. Sa druge strane utakmice Crvene zvezde su vrlo efikasne. Lider Superlige je vezao pet trijumfa i sa oreolom velikog favorita stiže u Lazarev grad da kruniše odličnu sezonu.

Očekuje se tvrd meč, sigurni smo da će i Vladan Milojević imati dodatni motiv da dođe do celog plena i tako upotpuni ovogodišnje rezultate skalpom Miše Kosanovića. Neće mu biti lako. Tome u prilog i podatak da je na samo jednom od poslednjih četiri susreta Zvezde i Napretka došlo 3+.

Dvojka je najrealnija opcija.

NAPREDAK - CRVENA ZVEZDA (16, TV ARENA)

Stadion: Mladosti

Sudija: Miloš Đorđić

NAPREDAK (4-2-3-1): Ni.Petrović - Boranijašević, Veškovac, Ostojić, Kostić - Šljivić, Sekidika, Ndijaje, Vulić, Zec - Vukanović.

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Stojković, Le Talek, Babić, Gobeljić - Krstičić, Jovičić, Radonjić, Ben, Adžić - Pešić.

SRBIJA, PLEJ-OF - 34.KOLO

16.00: (8,50) Napredak (4,50) Crvena zvezda (1,35)

18.30: (5,40) Vojvodina (3,70) Partizan (1,60)

19.00: (1,77) Čukarički (3,50) Spartak (4,40)

19.00: (1,40) Radnički (4,30) Voždovac (7,50)