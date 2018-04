Za površne je to samo statistika. Od osnivanja, pa do najvećeg klupskog uspeha u Bariju, Crvena zvezda je promenila 22 trenera. Od dana kada je ušati pehar ušao u odaje Marakane, još 34 stručnjaka su sedela na klupi crveno-belih. I samo je Zoran Filipović uspeo da izdrži dve cele sezone.

Ništa novo i ništa epohalno: ali priča o uspehu vuče za sobom decenijsko prežvakavanje o kontinuitetu. Baš taj začin dugoročnih planova konačno se nudi Crvenoj zvezdi kao na tacni. Niko to zvanično neće da potvrdi, ali brojne najave govore da će Vladan Milojević, čim bude popio prvi gutljaj šampionskog šampanjca, potpisati novi, dugoročni ugovor s Crvenom zvezdom. Opet će površni reći da je to samo po sebi veliki uspeh i da je rukovodstvo Crvene zvezde, predvođeno Zvezdanom Terzićem, napravilo veliki korak ka stabilizaciji kluba. Istina je, ipak, na drugoj strani, tamo negde iza brda.

Zvezda će pokazati ozbiljnost tek kada potpiše novi ugovor s Vladanom Milojevićem i pokaže da je spremna da od njega, figurativno rečeno, napravi Miljana Miljanića novog doba. Ne kada je u pitanju konačni uspeh, ali...

Ume u svojim obraćanjima generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić da kaže:

"U Srbiji ne postoji srećan kraj..."

PRKOSIO ZAKONIMA VELIKIH BROJEVA I DOBIO SVE MEČEVE KOJE JE MORAO

Verovatno se slična rečenica, ili konstatacija, vrzma u glavi Vladana Milojevića i u trenucima sveopšte zvezdaške euforije izazvane povratkom titule (još nedostaje matematička overa) u Ljutice Bogdana. Međutim, pojedini bivši treneri opekli su se u tom zanosu slatkih strasti i propustili priliku da Marakanu napuste kao veliki pobednici. Sigurni smo da ta iskustva muče Vladana Milojevića, ali... Pitanje je koji bi to klub u ovom trenutku predstavljao veći izazov za pedantnog stručnjaka od onog u kojem je igrački prohodao, a trenerski se evropski afirmisao. Nije to u ovom trenutku ni raspojasani Olimpijakos, a ne verujemo ni da je to neka bogata sredina s Bliskog ili Dalekog istoka. Prosto, tamo ne bi mogao Vladan Milojević da insistira na svojoj italijanskog doktrini i taktičkoj perfekciji.

KO ĆE GA SAČUVATI POSLE PRVOG VELIKOG PORAZA?

Kao da je Zvezdi suđen Vladan Milojević, i kao da je Vladanu Milojeviću suđena Zvezda. Istina, pod znatno jačim finansijskim uslovima (pominje se da će Zvezda obezbediti treneru godišnja primanja od 500.000 evra). Samo se sve svodi na sentencu izrečenu u gornjem delu teksta: Ima li Zvezda snage da od Vladana Milojevića napravi Miljana Miljanića novog doba?

Zvezdin trener je ove sezone prkosio zakonu velikih brojeva i postulatima verovatnoće. Sve mečeve koje je nameravao da dobije i morao da dobije – on je dobio. Počev od Sparte i Krasnodara (niko mu ne bi zamerio ni da je ispao), pa do Kelna i večitog derbija u kojem se lomila titula. Ostao je minus iz Šapca, mada ni u tom meču crveno-beli nisu poraženi, ali su izgubili priliku da se bore za duplu krunu.

KOD MILOJEVIĆA NE VAŽI PRAVILO - POP ĐAKU, ĐAK CRKVENJAKU

Taj kontinuitet velikih pobeda u velikim mečevima biće i najveći minus Vladana Milojevića ukoliko se odluči za, uslovno rečeno, novi mandat u Ljutice Bogdana. Prosto, nekada će doći poraz sličan košarkaškom u Podgorici, kada će se činiti da na Marakani neće svanuti sutra. To je sport, to je ciklus, to je crni period kroz koji moraju da prođu Real Madrid i Barselona, pa i Pep Gvardiola. I tu će biti potrebna velika doza ozbiljnosti, spremnosti da se pogleda u reterovizor i shvati šta je sve Vladan Milojević uradio za ovih godinu dana. Mada Liga Evrope (da ne kažemo Liga šampiona) s novim formatom kvalifikacija deluje baš nekako dostižno.

Uostalom, kod Miljana Miljanića su navijači palile stative na početku mandata, pa je najbolji trener u istoriji Crvene zvezde oformio jednu od najvećih generacija koja je napravila veliku razliku u odnosu na Partizan. Prosto, napravila je od Zvezde unikatan klub. Bari, pa i ono finale s Menhengladbahom je bila samo nadogradnja.

Tokom konferencija za medije Vladan Milojević je izbegavao – a izbegavaće i dalje – da priča o novom ugovoru. Ne verujemo da je manevrisao, niti je imao nameru da sam sebi diže cenu. Stiče se utisak da je Vladan Milojević znalački želeo da se izbori za autonomiju u sportskom sektoru koju je, nekako nasilno, 2001. godine želeo da ima i Slavoljub Muslin. A ta autonomija ne znači samo deplasirane izjave o tome kako kao trener on odlučuje o timu i izboru pojačanja. Nego, takvo stanje u praksi.

KAKO JE MARAKAN POSTALA REHABILITACIONI CENTAR ZA IZGUBLJENE DUŠE I TALENTE

Žiža Milojevićevog interesovanja su igrači koje poznaje u dušu ili, još bolje, oni koje je trenirao. Dobro je što u tom pogledu na fudbal ima podršku sportskog direktora Mitra Mrkele. Njih dvojica će duboko kopati po arhivi izgubljenih duša srpskog fudbala i učiniti sve da ih vrate na Marakanu. Tako su, uostalom, i kapitalna pojačanja postali Vujadin Savić, Rodić, Filip Stojković, Aleksandar Pešić, Srđan Babić, pa i Krstičić i Nemanja Radonjić, koji je u Čukaričkom tek nagovestio da se vraća (a i dalje se vraća)...Takvo usmerenje biće na snazi i u budućnosti (pominju se Meleg, Pavlović, Čavrić) ako Milojević ostane i postane Zvezdin decenijski projekat. Izbegnuće se na taj način nepotrebna megalomanija koja je pre dve godine oduzela šansu Crvenoj zvezdi da napravi korak napred. Dovodili su se Fibel, Ruiz, Muče jer je tamo negde neko nekome rekao da su dobri igrači. Kod Vladan Milojevića sigurno neće važiti to pravilo pop đaku, šak crkvenjaku. Na kraju je samo Gelor Kanga bio ozbiljno pojačanje.

„Da imamo na lageru reprezentativca Argentine i da svi tvrde da je odličan igrač, Milojević bi dobro razmislio. Kod njega su pod lupom igrači koje ne poznaje ili ih nije trenirao“, otkrio nam je jednom prilikom jedan od članova užeg rukovodstva Crvene zvezde.

Jer rezultat je trenutan i sladak, ali postoji još nešto. Za vreme mandata Vladana Milojevića, Marakana je postala rehabilitacioni centar za izgubljene duše. Veliki broj fudbalera u najboljim godinama igra najboji fudbal života. Što je kroz istoriju bila Zvezdina svakodnevica.

To su Savić, Stojković, Krstičić, Pešić... Radonjić je spoznao da nije fudbal samo trk pored dvojice čuvara, nego da je satkan i od ozbiljne defanzive (pitajte Vulićevića), Jovičić je postao faktor i u ofanzivnoj igri.

Šta bi sve Vladan Milojević mogao da uradi s njima naredne sezone ako ostane i ako napravi dodatnu selekciju. To je već tema za dan posle potpisivanja ugovora.

Zvezdinu ozbiljnost meriće projekat Vladan Milojević, koji neće biti samo obojen ružičastim i belim nijansama. Biće tu i crnih tonova.



(Foto Star Sport, MN Press)