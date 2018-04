U Zvezdu je stigao na leto 2015. godine, a debitovao je 16. avgusta 2015. godine u Surdulici, u utakmici koju je Zvezda dobila rezultatom 2:0. Od prvog dana bilo je jasno da je Crvena zvezda dobila kvalitetnog veznog fudbalera, nekog ko bi mogao da ostavi solidan trag.

Nešto manje od tri godine kasnije, Mičel Donald je u večitom derbiju upisao 105. zvanični nastup za Crvenu zvezdu, i na taj način je postao stranac sa najviše nastupa u istoriji kluba! Do ove utakmice, Donald je delio prvo mesto sa Kaduom, a od subote se nalazi na čelu ove liste u koju nisu uračunati fudbaleri sa eks-ju prostora.

„Ne mogu da opišem koliko sam sećan zbog toga, uvek je lepo kada, pored timskog uspeha, uspete da ostvarite i neki lični rekord. Nije mala stvar kada za sebe možete da kažete da ste stranac sa najviše nastupa u klubu kao što je Crvena zvezda. Svi žele da ispišu istoriju, na koji god način. Veoma sam počastvovan“, rekao je Donald.

On je istakao da je u crveno-belom dresu mnogo napredovao.

„Mnogo volim ovaj klub, u Crvenoj zvezdi sam postao mnogo bolji fudbaler nego što sam to bio kada sam došao u Beograd. Prošao sam zaista neke od najlepših trenutaka u karijeri ovde i zauvek ću biti zahvalan klubu i našim navijačima zbog toga“.

Kada je 2015. godine stigao u Ljutice Bogdana nije mogao da pretpostavi da će iza sebe imati ovako veliki broj utakmica.

„Iskreno, nisam osoba koja planira mnogo stvari unapred. Trudim se da se brzo adaptiram gde god da odem i u svakom trenutku dajem sve od sebe. Tako je bilo i kada sam došao u Zvezdu, iz utakmice u utakmicu sam davao svoj maksimum i to me je dovelo do ovog lepog rekorda“.

Zvezdin zamenik kapitena ističe da je vrlo teško izdvojiti jednu najvažniju od 105 utakmica u cveno-belom dresu.

„Zaista je bilo mnogo velikih, važnih i lepih utakmica. Igrali smo sa Arsenalom, ušli smo u nokaut fazu Lige Evrope, to su velike stvari. Pamtiću i svoju prvu utakmicu u Zvezdi protiv Radnika, a takođe i stotu koja je bila večiti derbi na stadionu Partizana. Sada sam ponovo protiv Partizana postavio rekord. Izgleda da mi oni odgovaraju za obaranje rekorda“.

Ostalo je još šest utakmica do kraja sezone u Superligi Srbije.

„Šampionat se bliži kraju, pobeda u derbiju je zaista odlično odrađen posao, zasužili smo da trijumfujemo jer smo tokom čitavog meča bili bolji rival na terenu. Imamo odličnu sezonu iza nas i nećemo da prokockamo veliku prednost. Šampionska titula je nešto što bi krunisalo sve što smo radili prethodnih meseci.Verujem u sebe i u svoje saigrače da ćemo se na kraju prvenstva radovati novoj tituli sa našim navijačima“, dodao je Donald.