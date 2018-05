Zvezdina potraga za klasnim špicem i dalje traje. Odgovorni sa Marakane su targetirali reprezentativca Finske Pukija, ali član Brendbija nije jedina opcija. Daleko od toga. Informer u današnjem izdanju piše da je nekadašnji reprezentativac Srbije Filip Đorđević blizu povratka u Ljutice Bogdana.

Iskusnom napadaču ističe ugovor sa Laciom u maju, pa je već slobodan u izboru nove sredine. Đorđević je u Italiji zarađivao 1.200.000 evra po sezoni neto, a Informer piše da je već obavio razgovor sa čelnicima Crvene zvezde i obećao im da će se o njihovoj ponudi izjasniti do 15.maja.

„Đorđević je želja svih u Zvezdi i sa njim su obavljeni razgovori. Igrač ima ponude iz Španije i Italije, ali postoji realna mogućnost da dođe na Maraknu. Problem je što prelazni rok počinje 1. jula, pa se igračima ne žuri. Hteli bi da vagaju ponude, ali dogovor je da javi do 15. maja. Zvezda počinje pripreme 12. juna i ideja je da do tada bude oformljen tim za kvalifikacije“, objasnio je Izvor Informera sa Marakane.

Sa druge strane Žurnal piše da Zvezda prati mnogo igrača iz Južne Amerike i da se kao prva opcija sa tog podneblja nametnuo centarfor Uniona iz Santa Fea Fernando Soldano.

Momak rođen 1994. godine ima vrlo dobru sezonu iza sebe. Postigao je 10 golova i u zimskom prelaznom se pominjao kao želja Aston Vile. Pre toga su River Plejt i Velez dugo figurirali kao kandidati za njegovo dovođenje, ali tada se isprečila cena jer je Union tražio oko 2.000.000 evra. U novembru se i Betis pominjao kao najviše zainteresovan. Činjenica je da sportski sektor Crvene zvezde želi igrača sa evropskim iskustvom, ali preokreti u prelaznom roku su uvek mogući.

Prema pisanju argentinski medija 75 posto ugovora Franka Soldana je u vlasništvu Santa Fea, dok ostatak drže pojedini investicioni fondovi. Isto tako se piše da bi za slobodu Soldana trebalo izdvojiti između jedan i 2.000.000 evra...

Dani odluke na Marakani...