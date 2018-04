Ne postoji ništa slađe od mirisa euforije. Videlo se to i posle utakmice u Kruševcu, velikoj radosti među fudbalerima, navijačima i članova uprave Crvene zvezde. Bilo je to tek prvo poluvreme šampionske histerije, drugo će uslediti i u poslednjoj utakmici prvenstva protiv Voždovca pred, vrlo verovatno, punom Marakanom.

Međutim, i dok se budu sladili ovogodišnjom dominacijom odgovorni iz Ljutice Bogdana verovatno znaju da ih problemi, odnosno izazovi čekaju odmah iza ugla. Na to ih uči i istorija. Kada god je Zvezda u poslednjih 15 godina pravila iskorak, vrlo brzo se stropoštala i resetovala. Bilo je tako posle prve Muslinove sezone kada je iskusni strateg počeo da otkopava ratne sekire sa najvećim autoritetom kluba Draganom Džajićem. Bilo je tako i posle prve Piksijeve duple krune, kada je tokom leta zabeležena najveća migracija kvalitetnih igrača sa Marakane. Bilo je tako i pre dva leta, pošto su tadašnji trener i Zvezdan Terzić uleteli u mišolovku euforije i prevelikih očekivanja.

Dobra stvar je što je generalni direktor Terzić skupo platio tu školu... I što je sam sebi rečima da „Zvezdin rad u prethodne četiri godine treba izučavati na fakultetima sporta“, nametnuo dodatnu obavezu. Nije to nova konstatacija: lestvica očekivanja je podignuta. Možda će se Crvenoj zvezdi oprostiti da ne uđe ponovo u grupnu fazu Liga Evrope, ali joj se neće oprostiti ako se ne pobije.

A da bi se to desilo članovi uprave predvođeni Zvezdanom Terzićem već moraju da uzmu sveske i knjige u šake i odrade letnje domaće zadatke. Prvi ispiti, gde neće biti gledanja kroz prste, čekaju ih 10. jula.

MILOJEVIĆU, HAJDE U KADROVSKU DA POTPIŠEŠ UGOVOR I SPREMAŠ POJAČANJA

Ta saga oko novog ugovora čoveka koji je doneo titulu i evropsko proleće traje više od šest meseci. Međutim, i jedna i druga strana su dovedene do zida. Šampionski pehar je osvojen, mada ne i uručen. Nema se više šta čekati. Sigurni smo i da je Milojević čuo argumente njegovih nadređenih i da je loptica odavno u njegovom dvorištu. Ako pristane da šarne potpis na novi ugovor sa Crvenom zvezdom to će značiti samo jedno - da je, sistematičan kakav jeste, prepoznao da i dalje može da raste kao trener u matičnom klubu.

To će biti signal za euforiju jednaku onoj u Kruševcu. Jer Milojević nije čovek kome je lako prodati priču bez pokrića i naterati ga da se osloni na sreću i improvizaciju. Ako Milojević ostane značiće to da je Crvena zvezda pokazala spremnost da ponovo bude konkuretna u kvalifikacijama. Zato ne treba mnogo okolištati. Mora da se začuje glas prvog čoveka kluba: „Miliojeviću, hajde u kadrovsku da potpišeš novi ugovor“.

OSTANAK KIČME TIMA SAVIĆ-KRSTIČIĆ

Milan Borjan, Filip Stojković, Vujadin Savić, Nenad Krstičić... To su četvorica fudbalera koji će u junu ući u poslednju godinu ugovora. Ili još preciznije: ovaj prelazni rok biće poslednja prilika da ih Crvena zvezda transferiše i nešto zaradi (naravno ako ne produže ugovore). Zvezda je novčano izgubila sa Donaldom i Le Talekom, ali je igrački mnogo dobila. Dakle, uvek će postojati mogućnost da u timu budu fudbaleri koji se neće odužiti klupskoj kasi. Svako od pomenutih je bio važan šraf šampionske kompozicije, ali kao i u životu, tako i u fudbalu ima „jednakijih“. Za crveno-bele bi predstavljao bingo ostanak Vujadina Savića i Nenada Krstičića. To je i vidljiva i nevidljiva liderska kičma tima. Iskusni štoper se nametnuo kao kapiten bez trake, Krstičić je bio sakriveni plejmejker koji nikada nije izdao i ostao dužan Vladanu Milojeviću. I jedan i drugi su sposobni da saigrače učine boljima i preuzimaju odgovornost kad je najteže. To je na tržištu jako teško naći.

ŠTOPER DA SE NE TRAŽI KAO TARTUFI

Ovaj domaći zadatak usko je povezan sa prethodnim. Odbrana je ključ Milojevićevog sistema, nešto što mu je doneklo ozbiljan rezultat u Evropi. Osteće bez Le Taleka kao korektora poslednje linije, taktički najpedantnijeg igrača. Ne bi bilo dobro da tokom evropskih kvalifikacija ili makar uvodnog dela Zvezda ostane bez još jednog člana odbrambene petorke. Posebno, što je Babić pokazao da može da bude opcija... Dakle, crveno-beli treba da izbegnu situaciju koja se već deset godina uporno ponavljala. Tada su se štoperi tražili kao tartufi ili dijamanti. Na kraju su uvek iskopani felerični primerci (čitaj Fibel, Omega Roberts)... Sada je potreban samo jedan, ali pravi...

KAKO ODABRATI KAPITALCA?

„Niko nije na prodaju dok se ne završe evropske kvalifikacije“, standardnom rečenicom je najavio aktivnosti na letnjoj pijaci Zvezdan Terzić.

Možda tako razmišlja prvi operativac Crvene zvezde, ali je ovim citatom bacio mamac zainteresovanim klubovima da - ako je moguće - dostave konkretnu i jaku ponudu. Crvenoj zvezdi je u svakom prelaznom roku potrebno da inkasira između četiri i pet miliona evra kako bi nesmetano živela. Zimus je rupa sanirana prodajom Boaćija i Kange, prošlog leta su „utopljena“ braća Ilić... Sve, dakle, navodi da će i sada biti promovisan kapitalac, tačnije neko za koga će crveno-beli morati da traže ozbiljnu zamenu... Gledajući tržišnu vrednost igrača jasno je da najveću cenu mogu da postignu Nemanja Radonjić i Aleksandar Pešić... Ne bi bilo nikakvo iznenađenje da jedan od njih dvojice ode. Vrlo delikatan posao - izabrati jednog čiji odlazak bi bio bezbolniji. Tu ljudi sa Marakane neće smeti da pogreše.

DEVETKA, DESETKA I POTENCIJALNO „DIVLJANJE“

Ovaj zadatak se svodi na konstatacije s početka teksta. Zvezdini direktori Terzić i Mrkela moraće da ostanu hladni na navijačke želje da što pre vide kapitalca na pozicijama devet i deset. Čak i kada bi došao fudbaler sa reprezentativnim stažom u Brazilu to ne znači da bi Crvena zvezda pogodila. Sve je to čista lutrija... Tokom prethodnih pokušaja (ne samo pre dve godine) da se uđe u Ligu šampiona bilo je jako, jako mnogo divljanja. Zvezda je u igri rizika uglavnom gubila. Međutim, sada je crveno-beli filter značajno veći. Veliku ulogu u njemu trebalo bi da imaju Mitar Mrkela i Vladan Milojević. Njih dvojica će pre dati prednost domaćem igraču. Oni su garancija da neće biti divljanja...

ŠTA MOŽE DA PONUDI GRAFIČAR I DA LI JE STEFAN CVETKOVIĆ TAJ?

Crveno-beli tokom zime ponosno predstavili „projekat Grafičar“. Tu se kale Zvezdini biseri iz „klase 1998 i 1999“. Možda je rano za prve benefite, ali filijala bi vrlo brzo morala da postane sakrivena Zvezdina snaga. Rano je za Veljka Nikolića, Stanojeva, Terzića, Stojića... Međutim, jedan momak se ovog proleća ističe u ljubičastom dresu. Nije toliko bio eksploatisan u prethodnom periodu, ali krilni fudbaler rođen 1998.godine Stefan Cvetković pokazuje da bi vrlo lako uskoro mogao da se uhvati u koštac sa obavezama u Zvezdinom dresu. Golovi, asistencije, driblinzi... On je taj koji bi mogao da popuni prostor odlaskom Nemanje Radonjića.

(FOTO: MN Press)