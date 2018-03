U 19. kolu ABA 2 lige košarkaši Borca će u punom sastavu na utakmici koja počinje u 19 časova dočekati ekipu Teoda iz Tivta. Eventualnom pobedom, Čačani bi i matematički obezbedili učešće na završnom turniru regionalnog takmičenja, što je glavni cilj kluba u ovoj sezoni.

Vratićemo se ovom susretu nešto kasnije, odnosno odmah nakon prelistavanja ostalih parova ABA 2 lige, s posebnim osvrtom na kladilačke opcije koje nudi današnja ponuda MOZZART kladionice. Naime, posle sinoćnje pobede Vršca nad Rogaškom, od (85:76), za danas su zakazane još četiri utakmice redovnog, 19. kola ABA 2 lige. Dan počinjemo u Ohridu, gde Split treba da pobedi kako bi održao svoje F4 ambicije životu. Split (9:9), trenutno ima dve pobede manje od četvrtog plasiranog Vršca, pred završne četiri runde regularnog dela ABA 2 sezone. Sa druge strane, AV Ohrid (1:17) očigledni je gubitnik koga ništa ne može da odvede na završnicu u Čačak...

Lovćen 1947, (8:10) će ugostiti Dinamik (8:10). Kao što vidite, oba tima imaju isti ukupan skor, ali i prilično tanke šanse da dođu do Fajnal fora. Međutim, ni jedni ni drugi sigurno neće odustati do kraja, pa očekujte veliku bitku na Cetinju. Poslednja utakmica u sredu će se igrati u Novom mestu gde će domaćin, Krka (12:6), ugostiti Bosnu Rojal (5:13). Ovo je veoma važan meč za domaću ekipu koja još uviek nije rezervirala kartu za F4. iz 2018. Krka dakle sebi ne sme da dozvoli gubitničke partije protiv timova iz donje polovine tabele.

Vraćamo se ponovo u Čačak… Tim iz grada kraljice igara je prošle nedelje pokazao sav svoj kvalitet i potencijal, napravivši dobru uvertiru za ovonedeljne mečeve protiv Teoda i Vršca. Prilično lako i ubedljivo su savladani prvo Dinamik, a zatim i Mladost. Ovim pobedama Borac se učvrstio u vrhu tabela oba takmičenja u kojima nastupa. Svi će se složiti, nalazi se tamo gde treba da bude. Na osnovu svega pokazanog u dosadašnjem delu sezone, ništa manje i ne zaslužuje.

Šef struke Čačana Raško Bojić naglašava da je glavni cilj u meču protiv Teoda i definitivno potvrditi učešće na F4. Takođe, opominje da se ekipa iz Tivta ne sme potceniti, bez obzira što je Borac favorit.

,,Naša glavna ambicija u ovom meču jeste da i definitivno potvrdimo učešće u F4. Mislim da smo na dobrom putu da ostvarimo glavni ovosezonski cilj. Ako se pogleda raspored na tabeli, Borac je u ovom meču favorit. U konstantnom smo usponu forme, što se vidi na osnovu naših rezultata u prethodnom periodu. Međutim, to ćemo morati da dokažemo na terenu u sredu. Sigurno je da smo maksimalno motivisani i koncentrisani za meč protiv Teoda. Ne želimo da potcenimo ni jednog protivnika, jer nam se to može obiti o glavu. Ekipa Teoda dolazi u nešto izmenjenom sastavu u odnosu na prvi meč, prvi plejmejker Radulović je napustio tim iz Tivta i karijeru je nastavio u Slovačkoj. Bez obzira na to, naš naredni protivnik zahteva potpunu mobilnost i koncentraciju. Ipak, ako budemo sproveli u delo sve planirano, ne sumnjam da ćemo ostvariti novu pobedu“, jasan je Bojić.

Najbolji pojedinac u minulom meču protiv Mladosti, Marko Stojadinović, poziva publiku da ponovo bude velika podrška Borcu, kao mnogo puta do sada.

,,Želimo da nastavimo pobednički niz, jer se nalazimo u dobrom ritmu, što je uočljivo na terenu. Kod kuće smo favoriti protiv koga god da igramo. Trijumfom bismo i matematički obezbedili učešće na F4, što je bio naš osnovni cilj na početku sezone. Svi su zdravi i spremni očekuju meč protiv Teoda. Pozvao bih publiku da ponovo dođe u velikom broju, kao mnogo puta do sada, i da nas podrži u novoj pobedi u ABA 2 ligi“, reči su krilnog centra Borca.

Cene karte za Borčeve mečeve ABA 2 lige ostaju nepromenjene. Đačke koštaju 100, a za odrasle 300 dinara. Inače, Čačani će imati samo dan pauze pošto već u petak u KLS ligi Srbije igraju protiv Vršca, takođe na svom parketu.

ABA 2 liga – 19. kolo

Utorak:

Vršac – Rogaška, (85:76)

Sreda:

17.00: (10,0) AV Ohrid (27.0) Split (1,05)

18.00: (1,60) Lovćen 1947 (14,50) Dinamik (2,25)

19.00: (1,05) Borac (27,0) Teodo (10,0)

19.00: (1,17) Krka (20,0) Bosna (5,50)

Četvrtak:

17.00: Zrinjski - Sikst Primorska

