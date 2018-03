Svaki ljubitelj sporta zna imena košarkaških NBA superstarova. Tu su Lebron, Stef Kari, Kevin Durant, Rasel Vestbruk. Ipak, problem nastaje sa izgovaranjem Janisa Adetokunba (Giannis Antetokounmpo). Ili "Greek freak". Ali iza svega toga, iza maske gorostasnog čoveka nalazi se samo Janis. Momak koji je u životu proživeo stvari za koje niste mogli da pretpostavite kada ga vidite kako gazi protivnike, ima tripl-dablove i masno zarađuje. Sada verovatno može da se kupa u novcu i sebi priušti sve blagodeti ovozemaljskog života, ali je pre svega toga, dok je bio u Grčkoj, igrao utakmicu u istim patikama kao i njegov brat. Menjali su se na smenu.

O prodaji satova i CD-ova po ulici da ne govorimo...

Grčke kolege kažu da je Adetokunbo zatvoren tip u smislu da uvek dobro razmisli šta će da kaže pre nego što to učini. Ipak, u razgovoru za CBS se otvorio, a novinar Stiv Kroft je još jednom odradio vrhunsku priču.

Bio je novinar zapanjen fizičkim predispozicijama Adetokunba.

Koliko ti je koraka potrebno da pretrčiš ceo teren?

"Šest".

A od linije za slobodna bacanja?

"Od linije jedan. Možda nijedan. Mogu samo da skočim od linije, mislim".

Otkako je Janis stigao u Milvoki ta franšiza je počela da se budi. Ranije se dešavalo da igrači čuju porodice šta im poručuju sa tribina. Sada se situacija promenila. Janis je tu prva zvezda. Posle meča u Klivlendu oko 200 Grka koji žive u Americi čekalo je Adetokunba da se slika sa njima.

On je rođen u Atini 1994. godine u siromaštvu najnižeg ranga grčkog društva. Njegovi roditelji su tamo došli iz Nigerije i osnovali porodicu. Nisu imali papire, živeli su u apartmanu koji je imao dve male sobe. Spavalo ih je po troje-četvoro u krevetu. Jedva da je bilo hrane za sve.

"Znate, bilo je teško. Nismo imali dovoljno novca. Ali smo bili srećni. Nije nam to kvarilo sreću. Tih dana kada je bilo teško, svi smo živeli u istoj sobi. Jednoj sobi. Ali bilo je zabavno. Smejali smo se. To su bila jako teška vremena", prisetio je Adetokunbo.

Da li te je to ojačalo?

"O da, definitivno".

Da bi Janis i njegova porodica uspeli da skrpe kraj sa krajem i nekako prežive radili su svašta. Jedna od glavnih stvari bila je prodaja raznih stvari na ulici. Nadajući se da će nešto zaraditi. Uvek jedan korak ispred zakona...

Šta ste prodavali?

"Obično smo prodavali čaše, ručne satove. Kasnije sam obično prodavao CD-ove, DVD-ijeve".

Mora da si bio jako dobar prodavac.

"Bio sam najbolji".

Najbolji?

"Bio sam jako dobar u tome".

Šta je bila tvoja tajna?

"Nisam se predavao. Stalno sam ih nešto zapitkivao. I bio sam sladak. Bio sam mlad".

Dosađivao si im dok nešto ne kupe?

"Da".

Da li si i dalje takav?

"Mislim da jesam. Radiću nešto sve dok ga ne uradim kako treba".

Janisov otac je bio "krivac" što su se on i njegov brat Tanazis prepustili košarci. Dao im je grčka imena kako bi se što lakše asimilovali, ali im je u tome najviše pomogla košarka.

Razgovarao je Kroft i sa Tanazisom...

"Zarađivali smo 500 dolara u drugoj ligi, nedovoljno da kupimo više pari patika. Sećam se jedne utakmice koju smo igrali u istim patikama. Onaj ko bi izašao iz igre dao bi patike ovom drugom", rekao je Tanazis, danas košarkaš Panatinaikosa.

Pitanje za Janisa - da li si bio najbolji igrač u ligi kada si bio mlad?

"Ne. Nisam. Nisam. Bilo je dosta boljih igrača od mene. Ali sam imao potencijal da budem bolji od njih svih".

Kada ga je Milvoki odabrao, ceo svet se okrenuo.

"Bio sam tako uzbuđen. Tanazis je došao, zagrlio me. Počeli smo da plačemo. Znali smo da se naš život promenio u tom momentu. Od tada pa nadalje, naša porodica će imati bolju budućnost".

Kako ste to proslavili?

"Nismo ništa uradili. Mnogi igrači su u tim situacijma išli u klubove, napijali se. Ja i Tanazis smo samo otišli u sobu i opustili se".

Da li ste skakali po krevetu?

"Da, skakali smo i po krevetu od sreće".

Da li si znao nešto o Milvokiju?

"Ne".

Da li si znao gde se nalazi?

"Ne".

Kolika je dvorana?

"Ništa. Ništa o igračima. Ništa o klubu".

Kada je došao u SAD nije znao engleski najbolje, nije znao da vozi, da koristi bankovni račun. Kada je probao prvi "smuti" morao je Tvitovao je "Čoveče, probao sam prvi smuti. Neka bog blagoslovi Ameriku".

Kako izgleda kada se vratiš u Grčku?

"Ljudi polude, čoveče. To je apsolutno neverovatno, apsolutno neverovatno".

Ti si velika faca?

"Oni misle da jesam. A zapravo ja tako ne mislim".

Ove godine je zaradio 22.000.000 dolara. I dalje živi u dvosobnom stanu na izdavanje zajedno sa majkom, devojkom i mlađim bratom. Kada ne putuje, obično je u trening centru Baksa gde vežba skok šut ili radi na telu.

Koliko dobar možeš da budeš? Da li ćeš nastaviti da budeš bolji i bolji?

"O, da. Da. Moram. Nemam izbora".

Kako to misliš, "moraš"?

"Zaista sam prestrašen od neuspeha. Tako da moram da budem bolji".