Nova sezona - novo finale Evrokupa za Valensiju!

Odavno dileme nema - Valensija je najuspešniji tim u istoriji drugostepenog košarkaškog takmičenja u Evropi. Slepi miševi savladali su Uniks u Kazanju rezultatom 79:73 (23:16, 16:20, 17:16, 23:21) i obezbedili šesto finale otkako je 2002. godine uspostavljen Evrokup. U dosadašnjih pet navrata Valensija je osvojila tri šampionska pehara, a poslednji put je učesnik finala bila pre samo dve godine, kada je Unikaha slavila u fantastičnom okršaju.

Isključujući sekvencu od svega nekoliko minuta u trećoj četvrtini, Valensija je držala ključeve ove utakmice u svojim rukama i apsolutno zasluženo overila novo finale! Uniks je svim silama pokušavao da sustigne goste iz sunčane Španije, a na četiri minuta pre kraja stigli su na samo tri poena zaostatka (61:64) posle tek druge realizacije Erika Mekoluma unutar linije 6,75 metara. Ali, već tada se videlo da domaćinu ponestaje snage i da će teško uspeti ponovo da okrene rezultat. Haume Ponsarnau je imao za nijansu više raspoloženih igrača i iskustva, što je na kraju bio tas na vagi. Giljem Vives je postigao koš već u sledećem napadu, a posle velike Mekolumove greške kazna je stigla od Sema van Rosoma u dva uzastopna napada, pa je na minut i po pre kraja Valensija vodila sa 70:63. Uniks nije uspeo da se podigne, Kostas Kajmakoglu je promašio šut za tri poena, onda je i Mekolum opet pogrešio, pa je Van Rosom sa penala uvećao razliku na devet poena – 72:63. Na semaforu je bilo tek nešto više od 75 sekundi.

Ali, onda se na trenutak zakomplikovalo. Luj Lajberi je skrivio nesportski faul nad Mekolumom, koji je ipak bio polovičnog učinka, ali je posle izbacivanja lopte sa strane Džamar Smit pogodio veliku trojku za 72:67! Potom je Vil Tomas na drugoj strani bio siguran sa penala u tri od četiri navrata kroz dva napada, pošto je prethodno Smit bio neprecizan sa distance, a onda... Pucanj Antona Ponkrašova sa distance bio je siguran, pa je na 27 sekundi do kraja Valensija imala samo pet poena viška (75:70). Vilu Tomasu je ruka zadrhtala na penalu, ali je uspeo da uhvati svoj promašaj i reši situaciju ispod koša. Međutim, Uniks se nije predavao! Melvin Edžim je ubacio novu trojku, što je završnih 15 sekundi uvelo u neviđenu dramu... Ali, Smit je onda u odbrani skrivio petu ličnu grešku, pa je Uniks ostao s opcijom manje za realizaciju, dok je Met Tomas bio siguran, za razliku od svog prezimenjaka... I, to je praktično bilo to. Valensija je uspela da zadrži tih 79:73, a veliku pomoć dao je Edžim posle faula u napadu nad Vivesom... Slepi miševi su mogli da se raduju!

U pobedničkom sastavu Met Tomas i Sem van Rosom ubacili su po 15 poena, Fernando San Emeterio je imao 11, a Bojan Dubljević 10 poena. Vil Tomas je skupio devet poena i sedam uhvaćenih lopti. Na drugoj strani Mekolum je ubacio 13, Ndur i Smit po 11, a Ponkrašov 10 poena.

Alba je kao gost takođe odradila ceo posao u dva meča, pošto je opet savladala Andoru i to sa 87:81! Albi će ovo biti tek drugo učešće u finalu, bez osvojenog pehara. Pejton Siva je bio najefikasniji kod gostiju s 21 poenom, dok je Endrju Albisi na drugoj strani ubacio poen manje.

Prvi meč finala na programu je 9. aprila, a domaćin je Valensija. I borba za titulu vodi se po sistemu - ko prvi uzme dve pobede.

EVROKUP - DRUGE UTAKMICE POLUFINALNE SERIJE

Petak

UNIKS - Valensija 73:79 /u seriji 0:2/

/Mekolum 13 - M. Tomas 15/

Andora - Alba 81:87 /u seriji 0:2/

/Albisi 20 - Siva 21/

Foto: Star Sport