Alimpijević: Borićemo se dokle god postoji i promil šanse za prolaz!

Trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević prezadovoljan je večerašnjom pobedom svog tima nad Olimpijom iz Milana, ukupno devetom u dosadašnjem toku sezone u Evroligi.

Mladog stratega posebno raduje što je u večerašnjem slavlju gotovo svaki igrač dao podjednak doprinos.

„Sjajna utakmica za nas, timska pobeda, 22 asistencije, dobra energija u oba pravca. Imate igrače poput Gaudloka, Tiodora, Micova, Bertansa... Trebalo ih je sačuvati na razumnom broju poena, a onda imati snage onako odgrati u napadu. Veoma je važno pobediti dva puta jedan ovakav tim, igrali su odlično, bili u uzlaznoj putanji. Pobedili su Baskoniju i Barselonu na strani”, rekao je Alimpijević.

Crveno-beli deluju sve sigurnije, što se posebno videlo u večerašnjem meču.

„Značajno je za nas i pobednički karakter koji gradimo, pred najvažnije borbe za trofeje. Utakmice u Evroligi nisu zanemarljive, čak su izuzetno značajne. Pokazali smo mirnoću, ali ne bi imao niša protiv ni da smo se vratili iz nekog minusa jer je to dobra stvar za jačanje karaktera. Rezervisti su značajno bolji, nije normalno da igrači koji su nosili Zvezdu od starta zadrže takav nivo do kraja. Zato je bilo važno da mlađi igrači, koji su pokazali kvalitet, popune taj prostor i nadoknade pad koji je donekle prisutan kod ostalih igrača. Zvezda je sada dosta bolja”.

Iako je prednost bila prisutna tokom čitavog meča, bilo je neophodno odbraniti se od nekoliko naleta protivnika.

„Kad vodite od petog minuta pa do kraja, nije bilo preterano dramatično, ali ni rutinski. Razlika u odnosu na prvu utakmicu je to što je Milano došao do boljih igara. Došli su do samopouzdanja prethodnim pobedama, dovođenjem igrača koji je dao 17 poena protiv nas”.

Plasman u TOP 8 možda nije realan, ali za Zvezdu predaja ne postoji kao opcija.

„Dokle god postoji i najminimalnija šansa, promil da imamo prostor da prođemo dalje, borićemo se. U prošlosti se pokazalo da nam je Evroliga uzela energiju. Mora se kalkulisati kada su u pitanju igrači. Drago mi je što smo došli do toga da imamo ovako podeljenu minutažu. Dokle god igramo ovako mi ćemo imati šanse, borićemo se. Ali prva osnovna stvar – Zadar, pa borba za prvi trofej u sezoni”, zaključio je Alimpijević.