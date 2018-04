Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Budućnost u finalu ABA lige. Prve dve utakmice igraju se u dvorani "Aleksandar Nikolić", a pred početak finala na konferenciji za medije govorio je trener Dušan Alimpijević.

On je posebno istakao prednost domaćeg terena koji ima njegov tim.

"Danas smo tu gde smo želeli da budemo na početku ove sezone, u finalu, sa prednošću domaćeg terena. Koji god protivnik da je bio u finalu, to je protivnik koji je zaslužio i koji zaslužuje respekt. Utakmica sa velikim ulogom i velikim značajem jer nosi Evroligu. Ostao je poslednji korak, izuzetno težak za bilo koju ekipu koja se nalazi u finalu, ali naši prioriteti se znaju. Prema tome se odnosimo sa najvećom dozom ozbiljnosti i spremnosti. U poslednjih nekoliko utakmica pružamo dobre partije, vidi se dodatna ozbiljnost i dobra energija kod svih u timu. Verujem u ove momke. Očekuje nas jedna teška finalna serija. Ono što mi je posebno drago, što sam video u trećoj utakmici onoliki broj ljudi i fenomenalnu atmosferu. To je, definitivno naš vetar u leđa, igrač sa tribina. Drago mi je što su došli u tolikom broju da vide stvari koje ne smem da komentarišem da ne bih bio kažnjavan. Da ne bude rekla-kazala, mnogo ljudi je došlo da vidi, i po atmosferi koja se stvorila na toj utakmici zbog svih faktora, verujem da će Pionir ponovo biti pun i da ćemo imati sjajnu atmosferu, a mi ćemo na terenu uraditi sve što je do nas da im se odužimo", rekao je Alimpijević.





Ambijent?

"U ovoj ekipi ima mnogo ljudi koji su prošli ovako velika finala. To je dodatni plus za ovaj tim i sve igrače koji nisu osetili tako nešto. Mi smo ove sezone, ovo nije prvi put, naravno jeste sa ovakvim ulogom i značajem, ali smo imali utakmica gde je bila pojačana pozitivna tenzija, što je i normalno. Jedina promena koju vidim, je dodatna ozbiljnost i koncentracija na utakmicama i treninzima pred ovo finale".

Zvezda - Budućnost, koji rezultat će biti u finalnoj seriji?

Trener Crvene zvezde je odgovorio na najave iz Podgorice da su crveno-beli favoriti u finalu..

"To može da se radi na početku sezone ili ligaškog dela. To se ne radi u finalu ili polufinalu. Svi znaju da takva priča nema previše osnova. To je moj odgovor. U finalu nema favorita, priča je poprilično beznačajna. Ja mislim da je ekipi Budućnosti cilj od početka sezone - osvajanje ABA lige i Evroliga. To je ekipa koja je tako pravljena od početka, sklop dobrih pojedinaca koji su se dobro uklopili. Igraju dobro cele sezone u oba takmičenja. Njihove ambicije su bile poznate ako ne od početka, ali... jer kada na dobre partije Nikolića i Ilića, dovedete igrača na istoj poziciji i to sa takvim rejtingom koji ima Doelman, onda znate da ambicije nisu opstanak u ligi. Oni će sigurno probati da osvoje ABA ligu i uzmu učešće u Evroligi sledeće sezone", rekao je trener crveno-belih i na kraju dodao da Crvena zvezda igra prve utakmice bez Dangubića i Antića.



Prva utakmica finala Crvena zvezda - Budućnost igra se u ponedeljak od 19 časova, druga već u utorak od 18.30 časova. Oba meča na programu su u hali Aleksandar Nikolić čije će kapije biti otvorene dva sata pre utakmica.

Foto: MN Press