Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Mornara u "majstorici” polufinala plej-ofa ABA lige. Pred ovu vrlo važnu utakmicu na konferenciji za medije govorио је trener crveno-belih Dušan Alimpijević.

Zvezda ako želi da igra Evroligu sledeće godine sada ne sme da pogreši. Ovo je utakmica koju mora da dobije.

Tako ju je okarakterisao i trener Zvezde Dušan Alimpijević.

"Ovo je najvažnija utakmica u dosadašnjem delu sezone. Bilo je mnogo velikih i važnih utakmica, ali ovo je najvažnija do sada. Zato je bilo važno da na ovakav način, sa onakvim pristupom odigramo protiv Reala. To je, nažalost, bila utakmica koja je trebalo da nam posluži za podizanje borbene gotovosti na sam maksimum. Čini mi se da smo to uradili, sa mnogo dobrih treninga ove nedelje. Kad god smo provodili više vremena u Beogradu, i imali prostora da treniramo, to se odrazilo i na našu igru”, rekao je Alimpijević i pozvao navijače da u ponedeljak ispune dvoranu do poslednjeg mesta.

Utakmica se igra u ponedeljak od 21 čas. Kapije Pionira biće otvorene od 19 časova, a ulaz je besplatan.

Podrška je protiv Real Madrida bila velika za Zvezdu, a to se videlo i na rezultatu i tesnoj utakmici koju su crveno-beli igrali protiv objektivno jačeg protivnika.

"Moram da se zahvalim svim navijačima koji su bili u Evroligi i pre protiv Mornara. Jako je lepo što vidimo da postoji svest svih ljudi oko kluba, koliko nam je potrebna podrška. Mnogo me raduje i što nas u teškim trenucima ljudi podržavaju. Mnogo je lepo videti sve te ljude. Moram da iskoristim priliku da ih pozovem i za ovu utakmicu, jer se videlo da to ovom timu mnogo znači”, rekao je trener crveno-belih i napomenuo da očekuje nastup Uroša Lukovića u trećoj utakmici, kao i da ne može biti nikakvih iznenađenja između dve ekipe koje se sada već dobro poznaju.

Potvrđeno je da Pero Antić neće igrati posle jake distorzije skočnog zgloba.

Foto: MN Press