Dušan Alimpijević

Ubedljiva igra, pobeda nad velikim timom - bez obzira na trenutno stanje u Ciboni - ali ne baš i raspoloženje kakvo bi trebalo da prati takvu utakmicu. Trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević zadovoljan je zbog reakcije igrača, radostan i zbog navijača, njih tačno 2.137, koji su došli da podrže ekipu u “Pioniru”, ali…

"U ova pasja vremena teško je stati na ovakvu stranu, kada se laž izgovara stotinu puta da bi postala istina. Borimo se za svoje navijače, to nam je obaveza, to ćemo uraditi i u četvrtak (protiv Valensije, prim. aut), da pristupom zadobijemo dodatno poverenje, jer u nedelju startuje ono najvažnije za nas. Dolazimo do plej-ofa ABA lige i utakmice protiv Mornara", rekao je Alimpijević na konferenciji posle meča, a preneo sajt Mondo.

A onda i o zbivanjima na parketu.

"Sviđa mi se reakcija igrača. Uvek volim da u ovakvim situacijama citiram jednog našeg iskusnijeg, ozbiljnog trenera, koji je rekao da je vrlo važno naći put do pobede u ovakvim utakmicama, ma koliko on bio težak ili ružan. Na nama je da ostanemo u istom ritmu, jer ovo ne bi trebalo da bude ništa posebno, već da se igra kakvu smo prikazali podrazumeva, u oba smera".

Emocije su ponovo proradile kada je Alimpijević upitan da li ovako loša Cibona može da odgovori na pitanje da li je Zvezda izašla iz krize?

"Kada Zvezda igra dobro, onda protivnik nije bio dovoljno dostojan. Kad Zvezda igra loše, onda je Zvezda loša. Pričate o izlasku iz krize, mislite zbog Barselone? Da li je realno očekivati da mi pobedimo Barselonu dva puta u sezoni? Da li je realno da imamo više pobeda od Barselone u Evroligi? Da li je to normalno?", odgovorio je Alimpijević.

A šta o Zvezdi kaže Ante Nazor iz protivničkog tabora? Vrlo kratko: najbolja je na Jadranu.

"Večeras smo ušli u šuterski mlin. Mogli smo da ostavimo i bolji utisak, ali mislim da je ovo realna slika", rekao je Nazor, a preneo Mondo.

(FOTO: Crvena zvezda mts)