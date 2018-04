Trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević, razumljivo, bio je vrlo nezadovoljan posle prvog poraza crveno-belih u Superligi, ali kao pravi sportsmen smogao je snage da prvo pohvali domaćina...

"Čestitke Borcu na zasluženoj pobedi. Čestitke na celoj sezoni, veliki posao rade svi u klubu, i prethodni i sadašnji trener. Uradili su veliku stvar za čačansku košarku i ovaj klub. Ovaj grad to zaslužuje, kao i publika. Drago mi je da se jedan stari, dobri košarkaški centar vratio na velika vrata i želim im da naredne godine ostvare sve svoje ciljeve".

Alimpijević posle toga nije bio nimalo nežan prema svojim igračima i onome što su pokazali danas kraj Morave...

"Mi smo ovu utakmicu došli da odradimo, a to nije nikako dobro. Po ko zna koji put ove sezone dešavaju nam se ove stvari. Znate šta, nije toliki problem ni odbrana, jer smo u drugoj i trećoj četvrtini primali po 14 i 18 poena, pa čak ni 15 u poslednjoj deonici nije problem. Problem je u napadu. Kada pokušavate da uhvatite koncentraciju tokom takmičenja - to ne ide. Samo mali procenat vrhunskih sportista to može, ostali ne. Moj tim treba to da radi pre utakmice. Nijednog trenutka na ovom meču nismo pokazali da zaslužujemo pobedu. Kada u Čačku igrate utakmicu u kojoj promašite 15 penala, 21 šut za tri poena i budete mnogo puta otvoreni na tom šutu - onda ne zaslužujete da pobedite. Borac je pokazao želju, motivaciju i ja im čestitam na pobedi“, zaključio je mladi stručnjak.

Foto: MN Press