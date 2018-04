Crvena zvezda gubi s 1:2 u finalnoj seriji ABA lige. Budućnost je do prednosti došla trijumfom od 78:77, kada je Zvezda promašila dva šuta za pobedu u poslednjem napadu.

Dušan Alimpijević je pohvalio atmosferu u Morači i istakao da će njegov tim uraditi sve da seriju vrati u Beograd.

"Svaki sportista uživa u ovakvoj atmosferi, navijačima svaka čast, nosili su svoj tim. Međutim, nije atmosfera presudila. Sutra je novi dan, uradićemo sve da dobijemo meč i da na najteži mogući način dođemo do majstorice", kazao je Alimpijević, koji nije želio da komentariše suđenje:

"Imam svoje mišljenje i reći ću ga nakon sezone", kaže trener Zvezde, a prenose podgoričke Vijesti.

On je uveren da Zvezda može da se vrati.

"Pokazali smo nekoliko puta da možemo da nađemo put, uradićemo to i sutra i verujem da ćemo doći do meča odluke u Beogradu", kazao je Alimpijević.

Šta je presudilo?

"Sve su utakmice na jednu loptu, da ne ulazim u detalje. Mi moramo da uradimo pravu stvar za sutra - da preguramo ovu noć na najbolji mogući način i uđemo spremni da vratimo seriju u Beograd".

Da li je pshološka prednost na strani Budućnost?

"Zavisi kako gledate, da li je čaša do pola puna ili prazna. Oni su već viđeni pobednici, a mi se grčevito borimo za peti meč. Videćemo ko će da se izbori sa tim", rekao je trener Zvezde, koga je pitanje novinara iz Subotice "da li je svestan toga da svi žele da se prekine dominacija Zvezde u ABA ligi" izbacilo iz takta.

"Vi u Subotici mislte da svi više vole da Budućnost osvoji od Zvezde? Ja sam radio u Spartaku iz Subotice. Da li si ti svestan iz koje zemlje dolaziš? Ovo nije pitanje života i smrti", rekao je Alimpijević, a prenose Vijesti.